Zorgpersoneel overbelast? Deze Syrische vluchtelingen willen wel helpen

Turkije

In Gaziantep doen Syrische vrijwilligers coronacontroles…

Automobilisten en vrachtwagenchauffeurs die de afgelopen weken de Zuid-Turkse stad Gaziantep binnenreden, werden tot hun verbazing onderworpen aan een medische controle. Bij tolpoorten stonden Syrische artsen, gehuld in witte pakken, met mondkapjes voor en plastic handschoenen aan. Ze controleerden de temperatuur van passagiers door een soort klein wit pistool op hun voorhoofd te richten. Wie verhoging had, of andere symptomen van Covid-19 vertoonde, werd door de politie naar het ziekenhuis gebracht.

Het is een initiatief van een groepje bevriende Syrische artsen in Gaziantep. Ze kwamen bijeen nadat in maart de eerste besmetting was geconstateerd in Turkije. „We wilden niet werkloos toekijken”, zegt de Syrische huisarts Mustafa Lölük aan de telefoon vanuit Gaziantep. „We wilden een bijdrage leveren uit loyaliteit aan de Turkse regering en de Turkse bevolking, die ons uit de oorlog hebben gehaald en met open armen ontvangen.”

Om mensen te mobiliseren, begonnen ze de WhatsApp-groep ‘Syrian Doctors in Gaziantep’. Inmiddels hebben ruim zevenhonderd Syriërs zich aangemeld als vrijwilliger. Niet alleen artsen, tandartsen, apothekers en verplegers, ook studenten, huisvrouwen, advocaten, handelaren en jongeren die vanwege corona niet kunnen werken in fabrieken.

Ontmoeting met de gouverneur

Via lokale journalisten regelden Löluk en enkele andere artsen een ontmoeting met de gouverneur van Gaziantep. Die besloot hen in te zetten bij de vier belangrijkste toegangswegen en in het stadscentrum, met ondersteuning van de politie.

Lölük was huisarts in Aleppo en vluchtte zeven jaar geleden naar Turkije. Zijn grootste probleem bij het vinden van een baan als arts was het vergelijken en erkennen van diploma’s. „De Turkse regering nam drie jaar geleden een wet aan die ons enorm heeft geholpen”, zegt Lölük. „Syrische artsen kregen een theoretische en praktische medische opleiding aangeboden in Ankara. Wie die had afgerond, kon een werkvergunning krijgen.”

Nu werkt Lölük in een zorgcentrum voor migranten in Gaziantep, een project gefinancierd door de EU. Andere Syrische artsen werken voor particuliere ziekenhuizen, hulporganisaties, of in de door Turkije gecontroleerde gebieden in Noord-Syrië. Iedereen kent elkaar. Dat maakte het gemakkelijk vrijwilligers te mobiliseren.

Een van de vrijwilligers is Ahlam Arab (26), een verpleegster uit Raqqa. Ze vluchtte vier jaar geleden met haar familie naar Gaziantep, waar ze werkt als onderdirecteur van een basisschool en internationale logistiek studeert. „Als verpleegster ben ik getuige geweest van de dood van een oom en een neef. Daardoor heb ik me langzamerhand afgekeerd van mijn werk. Als ik ben afgestudeerd, wil ik een exportbedrijf opzetten voor Turks textiel.”

Ahlam heeft inmiddels zes dagen meegeholpen met de medische controles. Ze meldde zich aan als vrijwilliger om iets terug te doen voor alles wat Turkije voor haar heeft gedaan. „Toen we vluchtten uit Raqqa, probeerden we eerst enkele Arabische landen binnen te komen. Maar niemand accepteerde ons, alleen Turkije. Hier heb ik de kans gekregen om te werken en te studeren. We hebben een goed leven.”

Wantrouwig

De medische controles vielen niet bij iedereen in goede aarde. Niet alleen Turken, ook Syriërs vroegen zich wantrouwig af wat de artsen uitspookten. „In het begin was 70 procent van de reacties negatief”, zegt Lölük. „Mensen zeiden: ‘Waarom staan jullie hier en niet in een ziekenhuis? Jullie zijn toch artsen?’ Ik en mijn vrienden lachen daarom. Critici op sociale media noemen we ‘toetsenbordkinderen’. ”

Vanwege het gebrek aan betrouwbare media zijn Turken vatbaar voor complottheorieën. Bovendien is de animositeit jegens Syrische vluchtelingen toegenomen als gevolg van de economische malaise. Het kleinste gerucht, of het nu waar is of niet, kan genoeg zijn om rellen tegen Syrische winkels te veroorzaken. Daar kunnen ze in Gaziantep, waar ruim 300.000 Syriërs wonen, over meepraten. Vandaar dat de medische controles op zo veel scepsis en weerstand stuitten.

Maar Lölük en zijn team hebben het negatieve beeld kunnen bijstellen „Ik was in staat via verklaringen op sociale media en op televisie uit te leggen wat we aan het doen waren”, zegt Löluk. „Mensen begonnen te begrijpen dat dit een oorlog is tegen een virus, en dat wij aan de frontlinie staan. Want het coronavirus maakt geen onderscheid tussen religies of nationaliteiten. We kunnen alleen samen de epidemie bestrijden. Nu belt iedereen om ons te feliciteren met onze hulp.”

