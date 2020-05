Verdachte moord Derk Wiersum opnieuw aangehouden in andere zaak

Anouar Taghi, die vastzit als verdachte van de moord op advocaat Derk Wiersum, is eind vorige maand in zijn cel aangehouden voor een poging tot moord in Utrecht vorig jaar. Taghi is de neef van drugscrimineel Ridouan Taghi.

De 26-jarige verdachte wordt ervan verdacht op de Hopakker in Utrecht, aan de rand van het centrum, een 28-jarige man te hebben mishandeld. Bij de mishandeling waren nog twee verdachten betrokken, die ook zijn gearresteerd. Zij komen uit Utrecht en zijn 22 en 23 jaar.

Volgens het AD vielen de drie het slachtoffer aan met een sloophamer. De man zou op zijn hoofd zijn geslagen en raakte zwaargewond. Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis, maar overleefde de aanslag. Het drietal zou zijn weggevlucht in een gestolen busje.

Lees ook: Anouar Taghi voelt zich als een krijgsgevangene in Irak

Moord op Derk Wiersum

De politie onderzoekt nog welke rol de drie precies speelden en wat hun motief was. Ze worden ervan verdacht betrokken te zijn bij een criminele organisatie, waarvan Anouar Taghi de leiding zou hebben. De groep zou liquidaties faciliteren door auto’s te stelen en door te verkopen. De auto’s zouden in Utrecht worden opgeslagen. Ook zou het drietal zelf geweld plegen.

Volgens het AD zou het slachtoffer zelf betrokken zijn geweest bij de bende, maar niet meer hebben willen meewerken. De politie heeft hier geen uitspraken over gedaan.

Anouar Taghi zat al vast op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Derk Wiersum, de advocaat van kroongetuige Nabil B. in het liquidatieproces Marengo. Zelf ontkent hij betrokken te zijn bij die moord. Het proces in de zaak-Wiersum wordt volgende week hervat.