Trump ontkent betrokkenheid bij ‘couppoging’ Venezuela

De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag ontkend dat zijn regering betrokken was bij een militaire actie in Venezuela afgelopen weekend. Volgens de Venezolaanse president Nicolás Maduro heeft een groep ‘terroristen’ zaterdag geprobeerd zijn land binnen te vallen vanaf zee met het doel hem af te zetten.

Het zou onder anderen gaan om twee Amerikanen en volgens Maduro heeft de groep banden met Washington. Er zouden vijftien betrokkenen zijn gearresteerd en acht doden zijn gevallen bij gevechten met Venezolaanse troepen. Trump zei dinsdag tegen journalisten „net gehoord te hebben” over de arrestaties van de Amerikanen en benadrukte dat „onze regering er niets mee te maken heeft”.

De baas van het Amerikaanse beveiligingsbedrijf Silvercorp USA heeft wél de verantwoordelijkheid opgeëist voor de actie. Veteraan Jordan Goudreau beweert een geheime operatie te hebben uitgevoerd om Maduro uit het zadel te lichten. Ook bevestigde hij het bericht van de Venezolaanse president dat de twee gearresteerde Amerikanen werknemers van Silvercorp en voormalige militairen zijn. Volgens Goudreau was de operatie tegen Maduro betaald door de Venezolaanse oppositieleider Juan Guaidó, die stelt dat hij de rechtmatige president van het land is.

Door Venezuela verstrekte beelden van spullen die van de coupplegers afgepakt zouden zijn. Foto Miraflores Palace/Reuters

Frictie met Verenigde Staten

Guaidó ontkent op zijn beurt dat hij samenwerkt met Silvercorp of Goudreau. Hij stelt niets met de kwestie te maken te hebben en zegt zelfs dat Maduro de coup heeft geënsceneerd. Daarmee zou hij de aandacht hebben willen afleiden van de situatie in het land en de recente oplaaiing van geweld aldaar.

Ook buurland Colombia was volgens Maduro betrokken. De coupplegers zouden zich voorbereid hebben in Colombia, van waaruit zij naar Venezuela zouden zijn gereisd. De partijleider van Maduro’s socialistische partij Diosdado Cabello stelde dat Colombia ook verantwoordelijkheid voor de coupploging draagt. De Colombiaanse autoriteiten ontkennen alle betrokkenheid.

Wat er precies is gebeurd, is dus onduidelijk. Vanwege de geslotenheid van Venezuela is het moeilijk te controleren wat waar is van Maduro’s beweringen. De aantijgingen van zijn kant passen wel in een patroon: al maanden beschuldigt hij Washington ervan een complot te vormen om hem af te zetten om daar economisch van te kunnen profiteren. De Verenigde Staten, die net als tientallen andere landen Guaidó als rechtmatige president zien, hebben wel meermaals forse economische sancties ingevoerd tegen Venezuela en president Maduro aangeklaagd voor narcoterrorisme. Ook heeft president Trump meermaals gedreigd met militair ingrijpen.