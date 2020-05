‘Late Night’: heerlijke komedie met een zwart randje

Heerlijk. Als je dan toch films op het kleine scherm moet kijken, laat het dan een tv-satire zijn gemaakt door mensen die echt van televisie houden. Actrice Mindy Kaling (medeschrijver, regisseur en speler van The Office) is de drijvende kracht achter Late Night. Ze speelt de aankomende comedyschrijver Molly die zowat de grootste fan op aarde is van Katherine Newbury (Emma Thompson), die in dit fictieve universum op gelijke hoogte wordt gehesen met de Leno’s en Lettermans van deze wereld. Een vrouw die haar mannetje staat. Zozeer zelfs dat de feministe van weleer er misogyn van geworden is.

Dat groentje Molly en veterane Newbury een rollercoaster van ups en downs doormaken (voornamelijk downs, wat het geheel z’n heerlijke zwarte randje geeft) is natuurlijk volkomen voorspelbaar. De mannen in de writers’ room zijn schattige apathische zeven dwergen, waarvan het een wonder is dat er ooit een grap uit hun pen komt. Wat Late Night opmerkelijk maakt is dat het bijna een karakterstudie is, maar dan in het (goed zittende) verkeerde pak. Thompson speelt stiekem een van haar beste rollen, snel, meedogenloos, zonder aarzelen. Genuanceerd, maar zonder een greintje begrip te vragen voor haar personage. Een beetje zoals Meryl Streep in The Devil Wears Prada Vogue-hoofdredacteur Anna Wintour met uitgestreken gezicht op de hak nam.

Komedie Late Night Regie: Nisha Ganatra. Met: Emma Thompson, Mindy Kaling, John Lithgow. Te zien op Netflix ●●●●●

