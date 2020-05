Netflix ontpopt zich tot lhbti-vriend

De coronacrisis schoonde de agenda van veel Nederlandse gays in hoog tempo op. De Roze Filmdagen, het Eurovisiesongfestival, Pride Amsterdam, Milkshake: alles waar veel mensen in de lhbti-gemeenschap reikhalzend naar uitkeken is afgezegd.

Maar in de zoektocht naar ontspanning binnenshuis heeft Netflix zich de afgelopen twee maanden als een trouwe partner voor de roze gemeenschap getoond. Niet alleen speelt homoseksualiteit een prominente bijrol in een aantal grote hits van de streamingdienst, zoals Tiger King, Queer Eye of House of Cards. Maar wie de catalogus van de toonaangevende betaalzender doorspit, vindt een opvallend aantal voor de doelgroep interessante titels – magazine Winq plaatste onlangs online een compleet en nuttig overzicht. Die content beperkt zich niet tot toonaangevende roze biocoopsuccessen als Call me by your name of vrolijke kijkcijferhits als Glee.

Conservatief porno-imperium

Twee nieuwe titels bewijzen niet alleen de hoge kwaliteit van het gebodene, maar vooral de breedte van Netflix’ roze profilering. Circus of Books is een fascinerende documentaire over het vrij conservatieve Joodse echtpaar Karen en Barry Mason dat zich eind jaren zestig ontwikkelde tot toonaangevend uitgever van erotische boekjes en later zelfs tot grootste Amerikaanse producent van gayporno. De motieven van het energieke bejaarde echtpaar, dat vanaf een comfortabele bank terugblikt op hun bewogen leven, waren vooral praktisch: er moest brood op de plank komen. Via distributie van bladen van pornoboer Larry Flynt werden ze eigenaar van een winkel, die naam maakte als een veilige haven voor de opgejaagde gays in Los Angeles. Het echtpaar Mason ontpopte zich onder Reagan zelfs tot boegbeeld van de vrijheid van meningsuiting.

Coming out

Regisseur én dochter Rachel Mason gebruikt voor haar film het videoarchief van de familie en vele journaalbeelden die aan haar ouders werden gewijd. Maar bovenal kan zij met haar ouders en haar broers opvallend openhartig reflecteren op de impact die het runnen van een pornowinkel op hun levens had. Moeder Karen bleef worstelen met haar orthodox-Joodse achtergrond, en dat zijn ouders werden omarmd door de homogemeenschap maakte de coming out van zoon Josh er niet eenvoudiger op.

Ogenschijnlijk biedt de energieke, grappige, onconventionele coming of age-komedie The Half of it lichtere kost. Het intelligente muurbloempje Ellie Chu (Leah Lewis) laat zich door naïeve pretty boy Paul (Daniel Diemer) inhuren om per brief de aandacht te trekken van Aster (Alexxis Lemire), de klasgenoot waarop hij hopeloos verliefd is. Het Cyrano de Bergerac-achtige plan lijkt te werken tot Ellie zich realiseert dat Paul niet de enige is die buitengewoon warme gevoelens voor Aster koestert.

De Amerikaans-Taiwanese regisseur Alice Wu lijkt met haar The Half of it in eerste instantie de geijkte paden van het coming of age-genre te bewandelen. Maar onder de soms kluchtige scenes waarin de partners in deze onuitgesproken driehoeksverhouding de schijn op proberen te houden, vertelt Wu een veel interessanter verhaal over onuitgesproken verlangens; de film refereert niet voor niets meerdere malen aan The Remains of the Day. Ellie onderdrukt haar gevoelens mede vanwege haar depressieve vader, sportheld Paul droomt stiekem van een eigen taco-restaurant en Aster hoopt zich te ontworstelen aan de last die zij als knapste meisje van de school wordt opgelegd.

De hobbels die de drie hartverwarmende hoofdpersonages moeten overwinnen zijn – zoals dat hoort in dit genre – universeel. Zowel de geaardheid van Ellie als haar Aziatische achtergrond vormen geen nadrukkelijke obstakels, zoals nog wel het geval was in Wu’s sterke debuut Saving Face. Maar in een filmindustrie die grossiert in ‘witte verhalen’ verdient het lof dat de getalenteerde regisseur een stem en perspectief biedt dat in Hollywood maar zelden aan bod komt.

Documentaire Circus of Books. Regie: Rachel Mason. ●●●●● Coming-of-age The Half of It. Regie: Alice Wu. ●●●●●

