Moet je het restantbedrag van je zomervakantie betalen?

De kwestie

Het zomervakantieseizoen is in aantocht. Normaal is het dan vanaf half juni tot eind augustus druk op Schiphol, mede dankzij de duizenden vakantiegangers die met een pakketreis op weg gaan naar landen als Turkije, Spanje en Curaçao.

Veel pakketreizen worden ver van tevoren geboekt. Voor komende zomer staan ze nog op de rol, terwijl de coronapandemie de wereld ontregelt en vakantieplannen onzeker maakt.

De betaling van een pakketreis steekt bij de meeste reisorganisaties ongeveer hetzelfde in elkaar. Bij boeking doe je een aanbetaling van minimaal 10 procent. Zes weken voor vertrek betaal je het restant. Hoe zit dat nu? Zijn reizigers verplicht hun reis volledig te betalen terwijl de kans groot is dat die geannuleerd wordt en zij dan slechts een coronavoucher terugkrijgen?

Zo zit het

Brancheorganisatie ANVR stelt dat reizigers zich moeten houden aan de betalingsregels van de reisorganisator. Als daaruit volgt dat iemand „nu (het restant van) de reissom moet betalen voor een reis (bijvoorbeeld) deze zomer, moet de klant hieraan gewoon voldoen”.

Reisrechtadvocaat Frederique Mackay-Beins van het Amsterdamse De Vos & Partners bevestigt dat. „Het voelt misschien soms onredelijk, maar in principe moet je de reissom betalen als de reis nog niet door de touroperator is geannuleerd en wanneer je niet met zekerheid kunt zeggen dat de reis niet door kan gaan. Je bent een reisovereenkomst aangegaan en die moet je nakomen. Dit geldt ook voor de betalingstermijnen uit de reisovereenkomst.”

Ook hoofd juridische zaken Frans de Bray van ReisRecht – dat consumenten en bedrijven uit de toerismesector bijstaat – stelt dat consumenten contractueel gezien weinig anders rest dan te betalen als de vakantie niet geannuleerd is. Hij adviseert wel om niet te snel tot betaling over te gaan. Zo zouden reizigers eerst moeten controleren of hun Nederlandse reisbureau de reis via een Duitse reisorganisatie laat lopen: die kennen soms gunstiger betalingsvoorwaarden.

Ook adviseert hij het overheidsreisadvies te bestuderen. „Terwijl de ANVR leden aanraadt reizen tot eind mei te annuleren, is door de overheid van sommige bestemmingen al gezegd dat er tot 1 juli niet op gevlogen moet worden.” De Bray zegt dat consumenten hun reisorganisatie kunnen verzoeken het betaalmoment op te schuiven, naar twee tot drie weken voor vertrek.

Voor reizen in juni hebben Corendon en TUI uit zichzelf de deadline verkort van zes naar drie weken voor vertrek. Voor reizen daarna geldt echter nog steeds de termijn van zes weken. Vooralsnog moet een vakantie in juli dus al in mei betaald worden.

Voor consumenten kan dat dubbel vervelend uitpakken: er gaat een streep door de zomervakantie én ze zijn het betaalde vakantiegeld tijdelijk kwijt.

Reisorganisaties geven nu namelijk bij annuleringen geen geld, maar coronavouchers terug. Daarmee kan later een nieuwe vakantie worden geboekt. Formeel hoeft een klant de voucher – de meeste zijn gedekt door garantiefonds SGR – niet te accepteren, maar in de praktijk bieden reisorganisaties vaak geen keus en moeten klanten naar de rechter stappen om hun geld terug te halen.

Consumenten die zich niet aan de betalingstermijn houden, zijn „van rechtswege in verzuim”, zegt Mackay-Beins. De reisorganisator kan de reisovereenkomst dan opzeggen en annuleringskosten in rekening brengen.

Uit de ANVR-reisvoorwaarden blijkt dat een reiziger in verzuim nog veertien dagen moet worden gegeven om alsnog te betalen. Daarna is hij annuleringskosten, wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

Het antwoord

Als de reisorganisatie de vakantie nog niet heeft geannuleerd, gelden de betalingsvoorwaarden uit de reisovereenkomst. Contractueel moet je meestal zes weken voor vertrek de volledige reissom betalen. Je kan de reisorganisatie verzoeken die betaaltermijn in te korten naar enkele weken voor vertrek. Sommige organisaties doen dat nu uit zichzelf.

