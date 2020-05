Maakt de drive-inbioscoop door corona een comeback?

Een autobioscoop in het Olympisch Stadion in Amsterdam, op het Malieveld in Den Haag of bij het Drentse Borger? Een provinciale drive-intoernee met ‘hoopvolle fims’?

Het coronavirus betekende al een comeback voor 20ste-eeuwse hobby’s als breien, borduren en puzzelen. Volgt nu ook de drive-inbioscoop? Met de verwachte versoepeling van de lockdown worden achter de schermen plannen gesmeed en voorbereidingen getroffen. Nu verbiedt het kabinet nog elk groepsvertier, maar komende zomer zijn er geen festivals, viert Nederland vakantie in eigen land en zijn bioscopen – als ze al open mogen – voor driekwart lege spookhuizen met kuchschermen, desinfectiezuilen en een mager aanbod aan films. Een drive-in is dan een veilig en joyeus alternatief.

Hoopvolle film

Streamingplatform Cinetree werkt aan een drive-intournee. „Niet in de grote steden, juist in de provincie”, licht actrice en oprichter van Cinetree Hanna Verboom toe. Lokale initiatiefnemers – gemeentes, bedrijven, verenigingen – verkopen minimaal honderd tickets en leveren een terrein en vergunning. In ruil krijgen ze een kant-en-klare drive-inbioscoop met de keus uit vijf tot tien ‘hoopvolle’ films. Verboom: „We denken aan titels als Hors Normes, Captain Fantastic of The Biggest Little Farm, over organisch boeren.” Zo’n avondje drive-in valt te combineren met muziek, eten, sprekers, cabaret of horeca. Gaat het lopen, dan hoopt Verboom ook op voorpremières van bioscoopfilms.

De apparatuur en praktische kennis levert Outdoor Cinema. Directeur Roelof Fruithof verkiest het „ouderwetse bioscoopgevoel” van filmprojectie boven ledschermen. We spreken hem maandag na een vergadering met het Olympisch Stadion, dat – deo volente – deze zomer een drive-intheater wordt. Fruithof durft het nog niet hardop te hopen. „Naar de vorige persconferentie van Mark Rutte keek ik uit alsof het een Red Hot Chili Peppers-concert was, maar dat viel enorm tegen. De techniekwereld ligt nu op zijn gat, wij willen zo graag weer aan de slag.”

Fruithof kan twee autobioscopen op vaste locatie leveren plus drie drive-intournees. „Ik ben er vrij zeker van dat elke grote stad straks een vaste drive-inlocatie heeft.” In Amsterdam het Olympisch Stadion, dat het seizoen wil openen met een gratis film voor zorgmedewerkers. Amsterdamse filmtheaters kunnen zichzelf er een avond in de etalage zetten. Filmmaker Martin Koolhoven (Brimstone, Oorlogswinter) krijgt een vaste avond. Hij wil zeker de musical Grease presenteren, voor de jaren 50-nostalgie. En Dick Maas’ Amsterdamned, met filmfragmenten over Amsterdam.

Drive-inbioscoop in de film ‘Grease’ (1978).



Koolhoven voelt „een enorme, groeiende behoefte aan entertainment en collectieve beleving”. Medio april zocht hij samen met EYE Filmmuseum het nieuws met een plan om de Dam tijdelijk tot drive-inbios om te toveren. Dat stuitte op logistieke bezwaren, maar bracht Koolhoven in contact met andere partijen met soortgelijke plannen. Hij hoorde over vertoningen bij een IKEA en op het NDSM-terrein in Amsterdam-Noord. „Maar je loopt daar toch het risico dat nieuwsgierigen rond het terrein samenscholen.” Dat maakt het Olympisch Stadion ideaal: simpel af te sluiten en te beveiligen. En het heeft ervaring met film: Nissan organiseerde er in 2011 een drive-in voor elektrische auto’s, vorig jaar beleefde documentaire Maradona er zijn première.

Ramkoers

Volgens Koolhoven vindt Amsterdam het „een sympathiek plan” dat „bovenop de stapel ligt wanneer de lockdown wordt verspoepeld. Organisator Joris Hentenaar, bekend van nostalgiekermis Carnivale, ligt eerder op ramkoers met Den Haag. Hentenaar trappelt van ongeduld om het Malieveld tot Nederlands grootste drive-inbioscoop om te bouwen en liet met een animatiefilmpje zien hoe dat coronaproof kan. Het plan: op twee megaschermen een week films draaien waarover bezoekers online mogen stemmen. Lukt het Malieveld niet – Staatsbosbeheer is daar de baas – dan wordt het parkeerterrein bij het noordelijke havenhoofd te Scheveningen een optie.

Een woordvoerder van de Haagse burgemeester wil er nu even niets over horen. „Het is simpel: de noodverordening verbiedt nu ‘evenementen en vermakelijkheden’. Twee inzittenden per auto is het plan, vier bij families. Maar hoe controleer je dat?” Hentenaar erkent dat thuisblijven nu de norm is. „Toch kan ik er met mijn hoofd niet bij. Een drive-in is toch geen Pinkpop? Het is veel veiliger dan Hornbach of IKEA open houden.”

Er zijn meer plannen. In het Gelderse Groesbeek en het Drentse Borger bijvoorbeeld, waar Kapper Alex Eding vorige maand een autobios bij vakantiepark Hunzedal voorstelde. „Kan de horeca daar ook iets aan verdienen, mooi toch?” De gemeente zou het idee toejuichten, zegt Eding. „Maar nu nog even niet.”

In Borger is de autobios lokale foklore: het naburige Drouwen had van 1969 tot 1994 met De Oude Waag de eerste drive-in van Nederland, later kwam daar Autokino Fonke in het Limburgse Landgraaf bij (van 1977 tot 2002). Eding: „Bij De Oude Waag werd een speaker en een straalkacheltje aan je autoportier gehangen. Ik fietste er als jochie soms heen en verstopte me dan naast de sloot. Want ’s avonds laat draaiden ze daar ‘natuurfilms’, Tiroler sekskomedies.”

Duitse ‘Autokinos’

De toernee van Cinetree belooft minder bewasemde ramen, maar krijgt de drive het groene licht? Fruithof van Outdoor Cinema zegt ‘informeel’ te hebben gehoord dat ze de autobios bij het RIVM als veilig beschouwen. En mochten ze tot september onder het verbod op evenementen vallen, dan wijkt hij uit naar België of het autogekke Duitsland. Daar bleven een dozijn ‘Autokinos’ gewoon open tijdens de coronacrisis en groeit nu de vraag. „Methadon voor cinemajunkies”, zo adverteert Autokino Essen.

Schietpartij op een verlaten drive-interrein in de film ‘Heat’ (1996).



Duitsland ziet drive-in als veilig: begin april, met de coronacrisis op zijn hoogtepunt, werd een pop-upautobios met de musical Lindenberg! op een parkeerterrein in Düsseldorf toegestaan, evenals een ‘double bill’ van The Lion King en Parasite op een ontmoetingsplek voor bikers bij Marl. Naast de al weken uitverkochte vertoningen van Green Book of Knives Out biedt Autokino Düsseldorf komend weekeind een ‘Parkplatz Treffen’ met gangsterrapper SSIO en Autokino Kleve stand-upcomedy.

Fruithof van Outdoor Cinema, die zegt met ruim dertig partijen in gesprek te zijn, gelooft dat 2020 de zomer van de drive-in wordt, ook in Nederland. Hij waarschuwt wel voor ‘cowboys’ die in de drive-inhausse springen. „Je zet wel een enorme vlieger op zo’n parkeerterrein neer.”

Geschiedenis Een Amerikaan bedacht films kijken vanuit de auto voor zijn zwaarlijvige moeder De drive-inbioscoop staat voor Amerika op het toppunt van zijn macht en zelfvertrouwen. Hoewel er voorlopers waren, begint de geschiedenis met ondernemer Richard Milton Hollingshead jr. (1900-1975). Omdat zijn zwaarlijvige moeder niet in krappe bioscoopstoeltjes paste, improviseerde hij met een projector op het dak van een auto en lakens tussen bomen gespannen. Dat bracht hem op een idee: in 1932 kreeg Hollingshead een patent op een licht gelaagde bioscoop voor rijen auto’s. De eerste voorstelling van zijn drive-inbioscoop te Camden, New Jersey was op 6 juni 1933: Wives Beware met Alphonse Menjou. Op een scherm van 12 bij 15 meter, voor een kwartje per bezoeker. Geluidsproblemen – achterin een grote drive-in lag het lichaam vaak al in het stof voordat het pistoolschot klonk - werden in 1941 opgelost door losse speakers aan autoportiers te hangen. Nu wordt geluid met FM-zenders in stereo naar autoradio’s verzonden. Pas na 1945 werd de drive-in werkelijk een rage, gevoed door suburbanisatie en toename van het autobezit. Het aantal drive-ins nam toe van 155 in 1947 tot 4.053 in 1958. Ze boden informeel, goedkoop volksvermaak. Gezinnen met kinderen in pyjama, tieners en jonge stellen die seks hadden op de achterbank stonden er zij aan zij. Jonge moeders konden ter plekke luiers kopen of flessenwarmers huren, naast de drive-in was er vaak een speeltuin of speelhal, kinderboerderij of minigolf. Serveersters op rolschaatsen offreerden drank en snacks. Sommige drive-ins adverteerde met „flu and polio protected”: pas in 1957 kwam er een vaccin tegen polio. De autobios veranderde in de jaren zestig geleidelijk in een „passion pit” voor tieners. Dat lag ook aan het aanbod van tweederangs horror, sf en pikanterie van drive-ins. Hollywoodfilms waren er met maanden of zelfs jaren vertraging te zien, want ondanks zijn omvang – een kwart van de Amerikaanse filmschermen stond op zeker moment in drive-ins – wist de sector geen vuist te maken tegen grote bioscoopketens. Drive–ins waren familiebedrijfjes met een magere opbrengst, want afhankelijk van seizoen, weer en zonsondergang. Dat bezoekers zelf bier, chips en sigaretten meenamen schaadde de horeca. In de jaren zeventig en tachtig volgde de teloorgang. Oude drive-ins aan de rand van de stad werden lucratiever als bouwgrond en werden door buitenwijken verzwolgen. Een nostalgiegolfje eind jaren negentig ten spijt, slonk het aantal drive-ins in de VS tot 305. De meeste sloten tijdens de coronacrisis maar willen nu versneld weer open – zelfs gouverneur Andrew Cuomo van het zwaargetroffen New York ziet geen bezwaar. Restaurants organiseren nu al filmvertoningen met catering op hun parkeerterrein, een variant ‘boutique drive-ins’: film kijken met food trucks. Reclame uit een Amerikaanse drive-in.