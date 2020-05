Heb jij een vitaal beroep of een bullshitbaan?

Ik ga er niet over opscheppen, maar stiekem ben ik best trots dat ik op de lijst van ‘vitale beroepen’ sta. Dat is de lijst die de overheid zeven weken geleden opstelde van mensen die de samenleving in deze grimmige tijden draaiende houden en er recht op hebben om voor te dringen bij de kassa, wél naar kantoor te gaan, hun kinderen te laten opvangen en elke week een bloemetje thuis te krijgen – dank daarvoor!

Zelf had ik het nooit gedacht, maar ik blijk als ‘journalist’ dus onmisbaar. Jullie kunnen niet zonder mij. Net als pakketbezorgers, vuilnismannen, chauffeurs, mensen in de zorg, bij de brandweer, de politie en in het gas, licht, water, betalingsverkeer, telefonie, vervoer en internet (wifi!) – Mark Rutte heeft het zelf gezegd. Je zou er bijna arrogant van worden.

Mijn vrienden en familieleden hebben dat ook. Of althans, de gelukkigen die ook op De Lijst staan. Een wiskundeleraar, iemand die een pensioenfonds draaiende houdt, iemand van de publieke omroep, twee (!) brandweermensen; we bellen elkaar geregeld. Hoe dankbaar we zijn dat we mee mochten op de Ark van Noach, wij, de uitverkorenen.

Ik heb dat trouwens ook met mensen op straat. Een vakkenvuller, een arts, een pizzakoerier, een systeembeheerder: als we elkaar passeren knipogen we even naar elkaar, zoals motorrijders elkaar groeten – eindelijk erkenning. Heel mooi dus, die lijst. Jammer dat hij zo kort is.

Zoals de schoonmakers, de boeren en de uitvaartbranche bijvoorbeeld, die na publicatie van de eerste versie schielijk moesten worden toegevoegd – oeps. Maar ik denk dat er nog veel meer beroepen missen. Dat vonden mensen op Twitter ook, toen ik ernaar vroeg.

Waar zijn bijvoorbeeld de kappers?!?, vroegen lezers. De beroepsgroep die je zelfvertrouwen geeft en je überhaupt toonbaar maakt. Over vitaal gesproken. Of de dierenartsen, voor onze dieren – de enige wezens waar we nog mee mogen knuffelen.

Of pedicures! Als straks de teenslippers weer opduiken tijdens de Zoom-vergaderingen, zijn zij degenen die het aanzicht draaglijk houden. Maar ook acteurs, regisseurs, cabaretiers, scriptschrijvers en ondertitelaars – zij zorgen ervoor dat er wat te Netflixen valt.

Maar ook de fysiotherapeuten die ons soepel houden als we weer eens te lang op die slechte thuisbureaustoel hebben zitten bikkelen horen op De Lijst. Relatietherapeuten die de lieve vrede bewaren. Ambtenaren die uitkeringen regelen en uitstel van betaling.

Maar vergeet ook de verbinders en bruggenbouwers niet! Anders zouden we niet meer van A naar B kunnen, of rivieren over. En de hele horeca – we missen jullie. Maar ik denk ook aan Mark Rutte en aan mensen op de loonadministraties – dank je wel José – zet ze er allemaal op! Er is nog plek genoeg op De Lijst.

Want er kan ook best wat af. Nu staat bijvoorbeeld de hele „voedselketen” erop. Maar is ál het voedsel vitaal? Nee hè? Het lijkt mij dat de pastinaak, bosvruchtenthee en rijstwafels er zo vanaf kunnen.

Koffie mag er daarentegen wel wat prominenter op. Net als asperges, muntthee, chocola, bonbons, cacaobonen en iedereen die bij een chocoladefabriek werkt – bij sommige vitale producten kun je niet specifiek genoeg zijn.

Maar waarom stoppen bij beroepen en dingen? Moeten niet álle vitale zaken op De Lijst? Sinterklaas bijvoorbeeld. Of, zoals de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern verordonneerde: de tandenfee en de paashaas?

Of steden! Zet Utrecht, Groningen, Rotterdam en Waddinxveen erop. Net als af en toe een verregend weekend, peper, zout, de bossen, de heide, de dieren, het gras, het strand, de zee en de branding. Dit is de kans om alles van waarde te benoemen.

Rest natuurlijk nog wel de vraag wat je doet als je níét op De Lijst staat. Wat als je koning bent, scrummaster, voetballer, product owner, agile coach, chapter lead creative content of dagvoorzitter?

Lieve mensen: ik snap dat jullie nu even in de put zitten. Maar kop op. Natuurlijk heb je een niet-vitaal beroep, sommigen noemen dat zelfs „een bullshitbaan”. Maar je kunt toch altijd een vitaal persoon zijn?

Bijvoorbeeld omdat je belasting betaalt, je hond uitlaat, en van je kinderen houdt. Of omdat je een vriend bent, een kleinkind of de penningmeester van de voetbalclub. Misschien ben je trainer van blindegeleidehonden. Of mantelzorger, vrijwilliger, een dierbare collega. Of misschien sta je mooi te zingen, zomaar, met een gitaar voor een verzorgingshuis. En staan de bewoners dan zachtjes meezingend achter de ramen te genieten.

Want dat is wél het voordeel van deze tijd: dat we inzien dat de samenleving op zo veel méér draait dan betaalde arbeid alleen. Dat het er niet om gaat wát je bent maar om wat je dóét. Dat het gaat om omzien naar elkaar en iets betekenen voor een ander. Als deze tijd ons íéts leert, is het dat niemand overbodig is. Dat we niemand kunnen missen.

We staan allemaal op De Lijst.

Hoe was jouw week? Japke-d. Bouma wil het graag weten. Tips via @Japked op Twitter.

Dit waren de tweets van de week

Binnenkort een PDF versie. Dus even geduld mensen @Japked De enige #covid19 toeslagen kaart. pic.twitter.com/Z4AG4pF3Rx — Dharminder Biharie (@BiharieD) May 3, 2020

