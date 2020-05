‘Geen sjaal, wel een chirurgisch mondmasker’

Mondkapjes zijn bij de meeste reguliere aanbieders – zoals drogisterijen en bouwmarkten – uitverkocht, maar nieuwe aanbieders proberen het gat in de markt te dichten. Op internet duiken tal van websites op waar je allerlei soorten mondkapjes kan inslaan. Regelmatig worden die voor woekerprijzen aangeboden. Op prijsvergelijker Beslist.nl is het duurste pakket 1.265 euro. Daar krijg je slechts 500 chirurgische maskers voor.

Wat voor mondkapje heb je als particulier eigenlijk nodig? Daarvoor zijn nog geen richtlijnen, omdat het RIVM mondkapjes in de openbare ruimte tot dusver niet zinvol achtte. Maar een woordvoerder van het RIVM verwacht dat chirurgische mondmaskers aangeraden zullen worden. FFP-maskers – gecertificeerde beschermingsmaskers – zijn namelijk schaars en duur, omdat deze momenteel in groten getale in de zorg worden gebruikt. Bovendien is het lastiger ademen door een FFP-masker, aangezien dit strak aansluit op het gezicht. „Even gaan winkelen met een mondkapje is er dan niet bij”, zegt de woordvoerder.

Taboe op verkoop FFP-masker

Door de tekorten in de zorg ligt er een taboe op de verkoop van FFP-maskers aan particulieren. Zo’n drie weken geleden ontstond er ophef omtrent een mondkapjeswinkel in het centrum van Amsterdam, die FFP2-kapjes verkocht. Het zijn vooral deze FFP2- en FFP3-maskers – maskers met de hoogste twee beschermingsniveaus – die nodig zijn in de zorg. Drogisterij Etos verkoopt daarom geen mondkapjes meer. Op zijn site verwijst de keten naar desinfectie-nl.com, aanbieder van chirurgische mondmaskers.

Volgens Gerard Nieuwenhuis, één van de oprichters van mondkapjesaanbieder Maskerminds, hoeven chirurgische maskers niet de enige optie te zijn voor particulieren. „Wij produceren maskers in China en laten de filtering testen door een testinstituut in Nederland”, zegt hij. „De filtratie van onze maskers is zo’n 84,5 procent. Dat is lager dan de FFP2-norm en daarom verkopen we onze mondkapjes aan particulieren.”

En dan is er nog het mondkapje van textiel, al dan niet in de vorm van een sjaal over neus en mond. Hoewel er op het internet allerlei patronen te vinden zijn die je helpen je eigen mondkapje te naaien, zijn stoffen mondmaskers niet het beste idee. „Schijnveiligheid”, zegt Jean-Luc Murk, arts-microbioloog bij het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. „Er zijn onderzoeken met bijvoorbeeld een sjaal als mondmasker en het bleek dat die echt nauwelijks beschermt.” Ook Murk pleit voor het chirurgische mondmasker voor particulieren.

Als je je mondkapje hebt uitgekozen, is het belangrijk dat je het op de juiste manier op- en afzet. Murk: „Als je het masker opzet, moet je ervoor zorgen dat mond en neus goed bedekt zijn, maar ook dat het geen grote kieren naast je neus vormt. Sommige maskers hebben daarom een metalen stripje bij de neus dat je goed moet aanduwen.” Een chirurgisch masker kun je ongeveer drie uur dragen. Als je het afzet, kun je het kapje beter niet aanraken. „En anders moet je je handen daarna goed desinfecteren.”

Correctie (5 mei 2020): In een eerdere versie van dit artikel stond dat de zorg behoefte heeft aan FFP1- en FFP2-maskers, zijnde de maskers van de hoogste niveaus. De zorg heeft inderdaad behoefte aan de maskers van de hoogste niveaus, maar daarbij gaat het om FFP2- en FFP3-maskers. Dat is hierboven aangepast.

Correctie (5 mei 2020): In de laatste zin van dit artikel stond dat je je handen goed moet infecteren na het aanraken van een gedragen chirurgisch masker; dat moet juist ‘desinfecteren’ zijn. Dat is hierboven aangepast.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 5 mei 2020