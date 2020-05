FunX stopt na doodsbedreigingen met radioshow ramadan

Radiozender FunX is gestopt met het uitzenden van het programma Ramadan Late Night. Daartoe heeft de zender besloten nadat meerdere medewerkers en „hun omgeving” naar aanleiding van het programma met de dood waren bedreigd. De dreigers vonden muziek en ramadan niet samengaan en stelden dat het programma van naam moest veranderen, meldde de radiozender maandag.

Morad El Ouakili, een van de presentatoren van Ramadan Late Night, en FunX deden eind vorige week al aangifte van de bedreigingen. Afgelopen weekend is besloten om het programma te beëindigen, zei El Ouakili dinsdag in het Radio 1 Journaal. „We moeten de berichten ook serieus nemen. Het is zover gekomen dat ik persoonsbeveiliging nodig heb.” De bedreigingen waren volgens de dj afkomstig van „een kleine groep mensen”, wier stem „zo ontzettend luid en lelijk” is.

El Ouakili las in het Radio 1 Journaal een van de bedreigingen voor: „Morad, stel je eens voor dat je na een lange nacht de studio uit loopt, je twee jongens in regenpakken van een motorscooter ziet afstappen en vervolgens je borstkas doorzeven met kogels. Was dit het allemaal dan waard geweest?”. Een andere dreiger zei dat de dj „schijt aan God” en „geen enkel beetje respect voor het geloof of de ramadan” heeft.

Ramadan Late Night had de gehele vastenmaand, die op 23 april begon, van maandag tot en met donderdag tussen 23.00 en 02.00 uur moeten worden uitgezonden. In de show kregen onder meer luisteraars het woord die konden vertellen hoe zij de ramadan beleefden. Vorig jaar kwamen nog „vele positieve reacties” binnen op het programma, schrijft FunX in een verklaring. De radiozender zegt door de hele programmering aandacht te blijven besteden aan de ramadan.