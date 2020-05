Frans oliebedrijf Total wil in 2050 klimaatneutraal zijn

De Franse oliemaatschappij Total wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Dat heeft het bedrijf, dat tot de grootste olieconcerns van de wereld wordt gerekend, dinsdag bekendgemaakt. Het betekent een duidelijke verscherping van de klimaatambitie, nadat Total eerst had ingezet op een emissiereductie van 25 tot 35 procent in 2040.

Total had als enige van de drie grootste oliebedrijven in Europa nog geen scherp klimaatdoel voor 2050 geformuleerd. Shell deed dat in 2018, BP dit jaar. Hun grootste Amerikaanse concurrenten ExxonMobil en Chevron voeren juist geen van beide zo’n klimaatbeleid.

Lees ook: ‘Diepgaande veranderingen’ als de wereld werk gaat maken van het klimaatakkoord van Parijs

Volgens topman Patrick Pouyanné voegt Total zich met het nieuwe klimaatbeleid naar de doelstelling van het klimaatakkoord van Parijs, waarin is afgesproken om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te brengen naar nul. Total investeerde de laatste jaren veel in gas en koolstofarme energie in hun eigen productieproces, om de afhankelijkheid van olie te verminderen.

Total meldt dat in 2050 - of eerder - niet alleen de eigen wereldwijde activiteiten van het bedrijf netto vrij van uitstoot zijn, maar ook de uitstoot van zijn producten zoals benzine. Total zegt er wel bij dat het die ontwikkeling “samen met de maatschappij” wil doormaken. Uit een toelichting blijkt dat het bedrijf in Europa grotere stappen wil zetten dan elders in de wereld.

Total maakte dinsdag ook bekend dat aandeelhouders ondanks een tegenvallend eerste kwartaal wel hun dividend krijgen uitgekeerd. De prijs voor een vat Amerikaanse olie kelderde vorige maand, doordat de wereldwijde vraag naar olie vanwege de coronacrisis sterk is afgenomen. Mede daardoor viel de nettowinst van Total over het eerste kwartaal 35 procent lager uit dan in dezelfde periode vorig jaar. Branchegenoot Shell verlaagde eind vorige maand het dividend nog wel.

Met medewerking van Hester van Santen.