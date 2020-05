Fedja van Huêt: ‘Je moet het een beetje loslaten allemaal’

Foto Bowie Verschuuren

„Karina en ik waren een film aan het draaien in Denemarken, Benelux. Ik geloof dat we bij de eersten hoorden die stopten: Denemarken liep een paar dagen op ons voor met de lockdown. Nu zitten we thuis in Utrecht: Karina, ik en onze dochter van negen. Het gaat wel goed eigenlijk. Je moet het een beetje loslaten allemaal. Soms denk je: wat gaat het worden, waar gaat het naartoe? Maar dat weet je toch niet, dus dat heeft geen zin.

„We geven nu thuisles aan onze dochter, dat doen we om de beurt. Ik vind het intensief voor haar, op school heb je toch meer afleiding. En ze mist ook de lol van het samenzijn met andere kinderen. Zelf ervaar ik nu meer betrokkenheid bij school: je ziet voor het eerst precies welke stof ze krijgen. En dan denk je terug aan hoe jij het kreeg: oh, dus nu doen ze het zo.

„Ik heb laatst mijn racefiets uit het stof gehaald, die stond in de kelder. Je moet wel je fysiek bijhouden, dat is ook mentaal belangrijk. Twee keer per week boks ik nu met Bob. Dat is een plastic pop die een beetje meeveert, aan het einde van elke sessie wordt-ie ontsmet. Bob staat buiten bij de sportschool, mijn personal trainer geeft op een afstandje instructies.

„Ik vind het geloof ik wel goed dat we nu even pas op de plaats maken. We gaan altijd maar door en door. Het maakt dat ik tegenwoordig vaak terugdenk aan een toneelstuk waar ik tien jaar geleden in speelde: Angels in America van Tony Kushner, over de aidsepidemie. Daarin zie je dat mensen niet willen stoppen met wat ze doen, ze willen doorgaan. Want dat betekent leven voor ze: doorgaan met hoe je het altijd deed.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 6 mei 2020