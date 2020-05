Duitsland verdenkt Russische agent van cyberaanval Bondsdag

Duitsland verdenkt een Russische agent van de militaire inlichtingendienst GROe van het plegen van een grote cyberaanval op het Duitse parlement in 2015. Tegen de 29-jarige Dmitri Badin is deze week een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd, melden Duitse media dinsdag. Ook in de Verenigde Staten wordt naar Badin gezocht.

De Duitse openbaar aanklager denkt volgens de Süddeutsche Zeitung dat Badin het brein achter de cyberaanval op het intranet van het Duitse parlement is. Daarbij werd 16 gigabyte aan data gestolen, waaronder mails van parlementsleden. De aanval begon met e-mails die naar parlementariërs werden gestuurd en afkomstig leken van de Verenigde Naties.

In de berichten was schadelijke software verstopt die werd geïnstalleerd zodra het bericht werd geopend. Ook de computer van bondskanselier Angela Merkel zou met de software geïnfecteerd zijn geraakt. Sporen leidden destijds al naar Russische hackers verbonden aan Moskou.

Ook de FBI is op zoek naar Badin. De Rus zou namelijk ook betrokken zijn bij een cyberaanval op de antidopingautoriteit WADA, en het manipuleren van de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016. Badin zou geholpen hebben om e-mails van Hillary Clinton, destijds presidentskandidaat namens de Democraten, buit te maken en te publiceren.