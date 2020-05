De EU probeert de leiding te nemen in de strijd tegen Covid

Het waren er heel wat en ze hadden aardig wat te besteden, de wereldleiders die deelnamen aan de virtuele wereldwijde ‘fundraiser’ voor de ontwikkeling van een coronavaccin.

Onder leiding van EU-Commissievoorzitter Ursula von der Leyen brachten ze maandag in drie uur tijd 7,4 miljard euro bij elkaar, net niet helemaal de beoogde 7,5 miljard.

Von der Leyen stortte namens de commissie 1,4 miljard. Frankrijk, 1,5 miljard. Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Saoedi-Arabië en Canada legden rond 500 miljoen op tafel. Japan bijna 800 miljoen en Nederland 192 miljoen.

In totaal droegen 40 landen, organisaties en individuen bij. Zo was zangeres Madonna bijvoorbeeld goed voor 1 miljoen. De opbrengst is voor de ontwikkeling van een vaccin, een covidmedicijn en de productie van testen.

Om te voorkomen dat Von der Leyen met een schamel bedrag onderuit zou gaan was de sessie goed voorbereid. Bovendien mochten landen geld gebruiken dat ze al sinds januari aan Covid-19 hebben besteed of er voor hebben vrijgemaakt.

Toch was de inzamelingsactie meer dan een fijn pr-moment voor de Commissievoorzitter. Het was een geopolitiek gebaar met een opvallende rol voor Europa.

De actie was georganiseerd door de EU, een handvol grote Europese landen plus Canada en Japan. Ze werden gesteund door de club van rijke landen, G20, die dit jaar wordt geleid door Saoedi-Arabië.

China stuurde een ambassadeur en doneerde 42 miljoen. Rusland deed niet mee. Het Witte Huis was bewust afwezig. De VS zeiden het initiatief te steunen, maar vonden dat ze via andere wegen al genoeg deden tegen het coronavirus.

De Amerikaanse stoel bleef leeg

In het pré-Trumptijdperk zouden de VS bij een actie als deze altijd voorop hebben gelopen. Nu bleef de Amerikaanse stoel leeg. In plaats van leiderschap te tonen bij een multilaterale fundraiser, kwamen de VS de afgelopen dagen onophoudelijk in het nieuws door de confrontatie te zoeken met China over de herkomst van het virus.

Terwijl de grootmachten het lieten afweten, probeerde Europa vorm te geven aan een soort ‘coalition of the willing’ voor multilaterale samenwerking. Terwijl de VS, China en Rusland elkaar in de Veiligheidsraad blokkeren en de VS onder Trump pattriotisme vóór globalisme stelt, is wel geopperd gelegenheidscoalities te vormen van – bij voorkeur democratische – landen die wél iets zien in mondiale samenwerking.

Het coronavaccin is zeer geschikt voor een multilaterale aanpak. Samenwerking leidt mogelijk sneller tot wetenschappelijke doorbraken. Samenwerking is van belang bij de grootschalige productie van een vaccin en is noodzakelijk om de distributie ervan te waarborgen.

7,5 miljard vaccins

Covid-19, zeggen gezondheidswetenschappers, kan alleen met een grootschalig mondiaal vaccinatieprogramma bedwongen worden. Dat betekent in theorie de productie van zo’n 7,5 miljard vaccins. „Niemand is veilig, totdat iedereen veilig is”, zeggen ze bij de WHO.

Het geld dat in Brussel bijeen werd gebracht moet leiden tot de gelijkwaardige verspreiding van het vaccin. Bij eerdere virusuitbraken zorgden de rijke landen goed voor zichzelf en mochten arme landen achteraan sluiten.

Gezien de moeizame verhouding tussen China en de VS rijst de vraag wat de grootmachten doen als een van hun consortia als eerste een vaccin heeft. In beide landen zijn consortia bezig potentiële vaccins te testen.

Voorlopig is nog de vraag hoe een faire distributie van een vaccin betaald en georganiseerd zal worden. Er is een cluster internationale organisaties in de gezondheidszorg dat hoofdzakelijk draait op publiek geld maar ook profiteert van privé-giften, bijvoorbeeld van de Gates-foundation.

De WHO is een hoofdzakelijk adviserend orgaan dat nu wordt gemangeld in de strijd tussen Washington en Beijing. Gavi, opgericht in 2000, is een publiek/private organisatie gespecialiseerd in het immuniseren in arme landen.

Maar er is ook nog Cepi, dat in 2017 op het World Economic Forum in Davos werd opgericht, een organisatie die de ontwikkeling van vaccins financiert en daarvoor publiek en privaat geld inzet. Maar in dit hele cluster ontbreekt één centrale instantie die beslissingen kan nemen, een machtscentrum.

De leiders van de organiserende landen schreven in een gezamenlijke open brief in elk geval dat het vaccin een publiek goed moet worden. „Als we een vaccin kunnen ontwikkelen dat geproduceerd wordt door de wereld voor de wereld, [dan] wordt dit een uniek publiek goed van de 21ste eeuw.”

Chinese media: Pompeo is een verdorven leugenaar De confrontatie tussen China en de VS over de oorsprong van het virus wordt met de dag venijniger. Nadat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, had gezegd dat er overweldigend bewijs is dat het virus uit een laboratorium in Wuhan was ontsnapt, werd hij in Chinese staatsmedia als leugenaar weggezet. „Als het leugenachtige gedrag van verdorven politici als Pompeo voortduurt, wordt het Amerikaanse 'Make America Great Again" slechts een grap." Pompeo liet zich op de Amerikaanse tv betrappen op uitzonderlijke capriolen. Eerst zei hij dat het virus in Wuhan is ontsnapt. Op de tegenwerping dat zijn eigen inlichtingendiensten dat tegenspreken zei Pompeo dat hij het met de diensten eens was. Uit de vraag hoe het nu écht zat, redde hij zich met abstracte kritiek op de Chinese communistische partij. Pompeo en Trump slaan een harde toon aan tegen China, maar in hun roep om openheid over de herkomst van het virus staan ze niet alleen. Ook Australië en Europese landen voeren de druk op China op om internationaal onderzoek mogelijk te maken.