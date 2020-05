Toetsenist Dave Greenfield (71) : punkmuzikant met page-kapsel

Zijn naam klinkt niet direct vertrouwd, maar het was dankzij Dave Greenfield dat The Stranglers een van de bekendste punkbands uit de Britse geschiedenis zouden worden. De keyboardspeler met zijn herkenbare stijl, overleed afgelopen zondag op 71 jarige leeftijd aan de gevolgen van hartproblemen en Covid-19.

Greenfields spel werd vaak vergeleken dat van Ray Manzarek, orgel- en keyboardspeler van The Doors, maar Greenfield kende van The Doors slechts twee liedjes (waaronder ‘Light My Fire’). Als zijn voorbeelden noemde hij de keyboardspelers van Deep Purple en Yes die op hun beurt klassieke opleidingen gehad hadden. Greenfield zou de liedjes van The Stranglers opsieren met klaterende arpeggio’s op zijn orgel of een keyboard dat klonk als een klavecimbel. Kenmerkend zijn de snelle notenwaaiers die hij afvuurde aan het eind van Stranglers-lijflied en onverwoestbaar punk-statement ‘No More Heroes’ (1977), en het nummer zijn elegante opwinding gaven.

Greenfield, die eerst speelde bij een progrock-band, kwam in 1974 bij The Stranglers. Toen de band een paar jaar later door de punkbeweging werd omarmd, ontstond er meteen controverse: de muziek van de groep, die wat betreft uiterlijk en gedachtengoed ‘punk’ leek, was uitgewerkter en gecompliceerder dan de ‘drie akkoorden-stijl’ toeliet.

Vooral Greenfield zocht altijd naar nieuwe toevoegingen en decoraties, eerst op zijn Hammond-orgel en later op een polyfone synthesizer. De meeste liedjes van The Stranglers ontstonden uit een gitaarriff van zanger en gitarist Hugh Cornwell. Toch zou één nummer voortkomen uit een keyboarddeuntje. Dat deuntje werd door de andere bandleden eerst verworpen als ‘te complex’, maar vervolgens toch uitgewerkt. Het zou uitgroeien uit tot het walsende ‘Golden Brown’, de grootste internationale hit van de groep.

Greenfield, destijds de enige punk met een page-kapsel en een mottige bontjas, toerde ook nu nog met The Stranglers. Tot en met november hadden ze een druk internationaal tourschema met zo’n vijftien concerten per maand, waarvan enkele uitverkocht waren. Voorman Hugh Cornwell was in 1990 uit de band gestapt en vervangen door zanger Baz Warne. Drummer Jet Black moest soms optredens overslaan wegens luchtwegproblemen. Bassist Jean-Jacques Burnel en Dave Greenfield hielden samen The Stranglers op de been, al vijfenveertig jaar.