Trump wil taakgroep Witte Huis vervangen door nieuw coronateam

Meer dan 70.000 mensen zijn in de VS overleden aan Covid-19, het hoogste dodental ter wereld. Er zijn meer dan 1,2 miljoen gevallen van de longziekte vastgesteld in het land. Omdat niet alle patiënten worden getest, ligt het werkelijke aantal hoger.

Gevraagd of hij daarmee een signaal wilde geven dat de missie tegen het coronavirus is volbracht, zei Trump: „nee, helemaal niet. De missie is volbracht wanneer het voorbij is". Volgens Trump blijven Fauci en Birx adviseurs na de ontmanteling van de taakgroep, die sinds zijn vorming in maart bijna elke dag bijeenkomt.

De taakgroep heeft „geweldig werk gedaan", zei Trump tijdens een bezoek aan een producent van gezichtsmaskers in Arizona. „Maar we kijken nu naar een beetje een andere vorm", aldus de president, die veiligheid en heropening aanwees als speerpunten. „Daarvoor zetten we waarschijnlijk een nieuwe groep op.”

Trump bevestigde een uitspraak van vicepresident Mike Pence, de voorzitter van de groep, die ook de artsen Anthony Fauci en Deborah Birx omvat - medici die het gezicht zijn geworden van de bestrijding van de pandemie in de VS. Volgens Pence kan de taakgroep eind mei of begin juni worden opgeheven wegens „de enorme vooruitgang die we als land hebben geboekt”.

Kwartaalwinst Disney keldert door coronacrisis

De winst van entertainmentbedrijf Disney is in het tweede kwartaal scherp gedaald als gevolg van de wereldwijde coronacrisis. Vooral de sluiting van de pretparken kost het concern inkomsten. Dat bleek dinsdag bij de presentatie van de kwartaalcijfers, schrijft Reuters.

De kwartaalwinst van Disney kwam uit op 475 miljoen dollar, een daling van 91 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, toen het bedrijf 5,4 miljard dollar verdiende. Volgens het bedrijf hebben kosten in verband met het coronavirus 1,4 miljard dollar van de brutowinst gehaald.

Sinds half maart zijn alle pretparken van Disney gesloten. Bioscopen zijn dicht, en de productie van films ligt grotendeels stil. Het sportnetwerk ESPN van Disney kan geen grote sportwedstrijden uitzenden. Begin dit jaar voorspelde het bedrijf nog een recordjaar voor zijn filmstudio's.

Het enige lichtpunt is de streamingservice Disney Plus, die vorig jaar is gestart in de Verenigde Staten en in april is gelanceerd in Europa. Die heeft inmiddels 54,4 miljoen abonnees. Ter vergelijking: Netflix heeft 183 miljoen abonnees.

Bestuursvoorzitter Robert Chapek van Disney zei bij de presentatie van de cijfers dat het bedrijf zijn pretpark in Shanghai op 11 mei weer zal openen, zij het met beperkingen op het aantal bezoekers. Het concern heeft volgens hem echter „beperkt zicht” op de vraag wanneer andere parken weer open kunnen. „Hoewel het te vroeg is om te voorspellen wanneer we kunnen beginnen met de hervatting van al onze operaties, evalueren we een aantal verschillende scenario's", aldus Chapek.