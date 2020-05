VS willen biljoenen lenen om crisis te bestrijden

De Verenigde Staten willen tussen april en juni 2,99 biljoen dollar lenen om de crisis in het land te bestrijden. Nooit eerder is er zoveel geld geleend in een kwartaal door de VS. De laatste keer dat er grootschalige leningen nodig waren was tijdens de kredietcrisis in 2008, toen er voor een record van 530 miljard dollar werd geleend.

De uitbraak van het coronavirus in de VS heeft voor een economische crisis gezorgd in het land. Eén op de zes Amerikanen raakte zijn baan kwijt door de crisis en er werden zo’n 26 miljoen werkloosheidsuitkeringen aangevraagd. Om kleinere bedrijven te beschermen werd er eerder al een wet voor noodsteun ter waarde van 3 biljoen dollar ondertekend door Trump.

Met het geld dat de Verenigde Staten willen lenen moeten onder anderen de steunpakketten van de overheid betaald worden. Omdat bedrijven en ondernemers uitstel van belastingbetaling hebben gekregen, moeten er daarnaast gemiste inkomsten opgevangen worden.

De VS leent geld door staatsobligaties te verkopen. Dat kon voorheen voor een relatief lage rente, omdat investeerders Amerikaanse staatsobligaties als weinig risicovol zien. De totale staatsschuld van de VS is nu echter gestegen naar een historische 25 biljoen dollar.

