Bloeddrukverlagers verergeren Covid-19 niet

Het idee dat bepaalde bloeddrukverlagende medicijnen een corona-infectie kunnen verergeren, blijkt ongegrond. Drie onderzoeken die onafhankelijk van elkaar zijn uitgevoerd in verschillende landen laten dat zien. Ze werden vrijdag tegelijk gepubliceerd in het medisch-wetenschappelijke tijdschrift NEJM.

Op sociale media circuleren sinds half maart berichten dat het gebruik van deze bloeddrukverlagers, ACE-remmers en angiotensine-receptorblokkers, mensen gevoeliger maakt voor een ernstige corona-infectie. De geruchten kwamen op gang na publicaties van wetenschappers die opperden dat deze medicijnen ervoor zorgen dat er in het lichaam meer ACE2-receptoren komen, die het coronavirus gebruikt om onze cellen binnen te dringen.

De nieuwe onderzoeken bevestigen het standpunt dat de vereniging van Europese cardiologen aannam in reactie op de verwarring. Ze adviseren patiënten om hun gebruikelijke bloeddrukverlagende medicijnen te blijven slikken.

Cardiologen van het Radboudumc in Nijmegen vermoeden juist dat deze middelen Covid-19-patiënten zelfs kunnen helpen. Zij onderzoeken of het medicijn valsartan, ook een angiotensine-receptorblokker, kan voorkomen dat zich vocht ophoopt in de longen. Binnen zes maanden hopen ze te weten of dit werkt.

