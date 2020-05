Vooruitkijken tijdens corona

Nu God dood is en Jezus zich ook al een tijdje niet meer heeft vertoond lijkt het me veilig de christelijke jaartelling te hernoemen – al was het maar voor één avond. Zappend kon je zondagavond een tijdreis maken door VC (voor corona), TC (tijdens corona) en NC (u snapt het).

Het verst vooruit keek Tegenlicht, dat de vraag stelde hoe we over vijftig jaar terug zullen kijken op deze crisis. Hét antwoord hadden de Indiase schrijver Arundhati Roy, Oxford-econoom Ian Golding en NRC-journalist Maarten Schinkel niet. Maar dat deerde niet: hun analyses waren interessant. Zeker is dat de wereldorde onder onze ogen aan het veranderen is. „De geopolitieke kaarten worden opnieuw geschud, wie wint?”, vroeg de voice-over zich af. De rappe verspreiding van het virus is een gevolg van de vervlechting van de wereld, maar hoe verleidelijk het ontvlechten – ‘deglobalisering’ – ook is, het is uiteindelijk geen antwoord op deze crisis, betoogden ze alle drie overtuigend.

Tegenlicht steeg daarmee ver boven Brainwash uit, dat eveneens een discussie over NC beloofde. Maar het gesprek tussen Barbara Baarsma, Ybo Buruma, Louise Fresco, Gijs Scholten van Aschat, Damiaan Denys en Rianne Letschert schoot alle kanten op en ging met name over VC en TC. Veel verder dan de breed gedeelde conclusie dat corona de mens confronteert met ons gebrek aan controle en dat een crisis ook een kans is om dingen te veranderen, kwam het gesprek helaas niet. Prikkelendst was nog dat Fresco zich afvroeg of we de anderhalve meter afstand straks niet prettig gaan vinden als „esthetische waarde”.

Met die gedachte in het achterhoofd was Boer zoekt vrouw natuurlijk boeiend. Opgenomen in het VC vertrokken de boeren met hun Uitverkorene op citytrip – dat kon in de nadagen van dat tijdperk nog gewoon. De vanzelfsprekendheid waarmee ze uitvlogen over Europa lijkt me trouwens ook precies waar Tegenlicht het later op de avond over had. We kennen niets anders dan globalisering en vervlechting.

De grote leegte van Lapland waarin boer Bastiaan en Milou gedropt waren was de enige bestemming die de regels van het TC overleefde, en hun liefde leek me ook de enige NC-bestendige. Hoewel je hoopt dat Bastiaan zijn wens dat zij haar carrière helemaal plooit naar zijn boerenleven in Zeeland achterlaat in de wereld van gisteren.

Al kijkend drong de vraag zich wel op hoe dit Boer zoekt vrouw er straks uitziet. Ook als Fresco ongelijk heeft over de ervaren schoonheid van afstand lijkt dit soort knuffel-tv me voorlopig moeilijk om te maken. Gaan de aspirant-boeren en –boerinnen volgend seizoen eerst twee weken in quarantaine in een schuur op het boerenerf? Ascetisme tussen de koeien en camera’s, tot de boeren na twee kuchloze weken los mogen.

Nog moeilijker te maken zijn spelshows als Linda de Mols Weet ik veel (RTL4), waarin ze wordt omringd door tientallen opeengepakte toeschouwers. Het is TV uit het VC, TC ondoenbaar, NC wellicht ondenkbaar.

Tussen al die vertwijfeling over de wereld NC waren er zondagavond nog voldoende zekerheden. Op SBS6 ruzieden buren over een schutting, Mr. Frank Visser deed uitspraak – een historische constante. En bij Nieuwsuur zei Henk Krol (50Plus, pardon, Partij voor de Toekomst) dat de ruzies bij 50Plus vreselijk waren, maar dat hij er eigenlijk niks mee te maken had. Het was televisie die het VC en TC oversteeg, en ongetwijfeld ook het NC.

