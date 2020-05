Tweede Kamer houdt sobere Dodenherdenking vanwege coronacrisis

Het had een uitgebreide Dodenherdenking moeten worden, 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog. In plaats daarvan hield de Tweede Kamer vanwege de coronacrisis een sobere ceremonie. Zonder genodigden legden onder anderen premier Mark Rutte maandag een krans voor slachtoffers van de oorlog.

Drie scholieren mochten via videoverbinding een gedicht voorlezen. De ceremonie werd afgesloten met een minuut stilte. Ook Kamervoorzitter Khadija Arib en voorzitter van de Eerste Kamer Jan Anthonie Bruijn legden een krans.

De herdenking werd zoals gebruikelijk gehouden bij de Erelijst van Gevallenen, een document met namen van 18.000 militairen en verzetsstrijders die sneuvelden. Normaal staat de vitrine echter bij een kleine ingang van het Binnenhof. Nu was de Erelijst verplaatst naar de Statenpassage, de hal van de Tweede Kamer, zodat er meer ruimte was om de gepaste afstand te houden tijdens de plechtigheid. Nabestaanden en overlevenden konden dit jaar niet bij de ceremonie aanwezig zijn.

‘Spijtig’

Kamervoorzitter Arib noemde het eerder „spijtig” dat de herdenking van dit jaar wordt overschaduwd door de coronacrisis. „Juist in dit bijzondere vieringsjaar is het belangrijk om stil te staan bij de verschrikkingen van de oorlog en bij de betekenis van vrijheid en democratie, en om de mensen te eren die in de oorlog hebben gestreden en zijn gevallen voor het vaderland.”

Ook op andere plekken in Nederland werd vanwege de coronacrisis in aangepaste vorm stilgestaan bij 4 mei. Minister Ank Bijleveld van Defensie (CDA) was maandagochtend bij een herdenking op de Canadese begraafplaats in Holten, waar 1.394 militairen begraven liggen. Daar waren slechts enkele genodigden bij en de klapstoelen voor aanwezigen waren op afstand van elkaar neergezet.

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) hield een toespraak in kamp Vught, waar een besloten bijeenkomst werd gehouden. In het voormalige concentratiekamp van de SS hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog 30.000 mensen gevangengezeten, onder wie 12.000 Joden. Grapperhaus legde in zijn toespraak een link tussen de coronamaatregelen en de symbolische betekenis van de herdenking. De minister noemde het volgens persbureau ANP „verdrietig” dat Nederlanders geen fysieke troost bij elkaar kunnen zoeken. Maar: „Hopelijk is het een troost dat we nu samen vechten voor kwetsbaren en zwakkeren. Dat voelt als een beloning voor de morele moed van degenen die hier gevangenzaten.”

In het Olympisch Stadion worden normaal gesproken kransen gelegd om stil te staan bij sporters die zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar maandag werd een video opgenomen van een trompettist die in een leeg stadion de Taptoe speelt.