Twee mannen uit de bouw, in de wiet

In de zaak van Ken en Jan zijn er twee kwesties. Was er nu één gelukte cannabisoogst in plaats van twee? Dan zou de circa 50.000 euro die het OM als genoten winst eist halveren. Tweede vraag: waarom duurde zo’n simpele zaak bijna zes jaar? De rechter vraagt er niet naar, de advocaten wel, maar de officier van justitie geeft geen antwoord.

De advocaten vinden dat het niet aan hun onderzoekswensen gelegen kan hebben. Of misschien de man van het energiebedrijf en de verbalisant nader verhoord konden worden. Dat was het. Deze getuigen bleken herhaaldelijk toe te hebben gegeven dat ze zich die zaak van Ken en Jan niet meer precies konden herinneren – het energiebedrijf helpt vijftig tot honderd kwekerijen per jaar te ontmantelen.

Al met al zit het duo nu zes jaar in de knel: op hun bankrekeningen rust conservatoir beslag. Vooral voor bouwer Ken is dat een probleem, omdat hij geen voorschotten kan laten storten om materialen te kopen. Jan woont bij familie en leeft van drie dagen stukadoren: 800 euro per maand.

Iedereen in toga is het erover eens dat de ‘redelijke termijn’ waarbinnen een zaak moet worden berecht ernstig is overschreden. Die is twee jaar. Welke gevolgen mag dat hebben? Een poging om het OM niet-ontvankelijk te laten verklaren mislukt. De Hoge Raad is duidelijk: vervolging blijft mogelijk, compensatie moet gezocht worden in de waardering van het bewijs of de strafmaat. Daar gaan de advocaten dan ook voor. Er zou vrijspraak moeten volgen, of ten minste een rechterlijk pardon. Het bewijs is vervaagd, herinneringen verbleekt, er valt weinig meer te controleren. Welk doel kan straf nog hebben? Het tweetal is sindsdien niet meer gepakt. Ze zien hun kweekavontuur nu als „een rare sprong”, uit nood.

Ken en Jan zijn in 2014 gearresteerd, na een inval in een huurwoning die was omgetoverd tot plantage, met meerdere ‘teeltruimten’. Ze bekenden prompt, in de hoop op snelle afhandeling. Alleen over de volgorde waarin de oogsten (mis)lukten verklaarden ze niet hetzelfde. Ze waren het erover eens dat de politie bij de vierde kweekgang binnenviel. Van de drie ervoor zouden er twee achter elkaar zijn mislukt. Aan één oogst zou zo’n 10.000 euro zijn verdiend. Jan dacht eerst dat de eerste oogst was gelukt, maar corrigeerde zich. Nee, de eerste twee mislukten, pas nummer drie leverde wat op. Die verwarring was voor justitie genoeg om aan te nemen dat wel twee oogsten zijn gelukt. Dat er vaker was gekweekt bleek uit THC-resten, restanten van planten en gebruikssporen. Het duo wil ook nu niet zeggen wie de elektriciteit buiten de meter om aanlegde, en ook de gasmeter ‘kantelde’, zodat die de stand niet bijhoudt.

De plantage maakt op de rechtbank een professionele indruk. Er waren groeilampen, verwarming, bevloeiing, afzuiging, pompen, isolatie, een cannacutter – alles was automatisch ingeregeld. Viel dat te rijmen met mannen die „geen verstand van hennep” hebben, alles „van internet” haalden of bij elkaar scharrelden „in de growshop”? Zouden die zich het falen van twee oogsten laten overkomen? De voorzitter is sceptisch. Twee mannen in geldnood investeren duizenden euro’s – waar komen vakkennis, kweektechniek, logistiek en de ‘verhulling’ via huurcontracten op naam van katvangers dan toch vandaan? Ken en Jan houden het op eigen ondernemerschap.

De officier eist een maand voorwaardelijk met twee jaar proeftijd, gezien het te grote tijdsverloop. Hij wil vooral geld zien: vanwege het talmen van justitie kan het bij 45.618 euro blijven, in plaats van 50.000. Maar hij eist ook 6.000 euro voor het energiebedrijf.

De rechtbank geeft het tweetal een rechterlijk pardon voor het kweken. Een straf „dient geen enkel redelijk doel” meer. Wel moeten ze betalen, zes mille aan het energiebedrijf en 45.618 euro aan de staat, inclusief korting, wegens ‘wederrechtelijk verkregen voordeel’. Er moeten twee gelukte oogsten zijn geweest, vindt de rechtbank. Twee misoogsten na elkaar zónder dat de mannen, naar eigen zeggen, uitzochten hoe dat kwam, vindt de rechtbank ‘zeer onaannemelijk’.

Procesdeelnemers Officier van justitie: mr. M. Stolk Advocaat Ken: mr. P.J. Hoogendam Advocaat Jan: mr. J.P.C.M. van Es Rechters: mr. J.W. du Pon, mr. A.M.A. Keulen en mr. W.E.M. baron van Hövell tot Westerflier