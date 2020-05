Taliban claimen aanslag militaire basis Afghanistan

De Taliban hebben de verantwoordelijkheid opgeëist voor een bomaanslag die zondag plaatsvond op een militaire basis in de zuidelijke provincie Helmand in Afghanistan. Dat meldt persbureau Reuters maandag op basis van verklaringen van de Afghaanse regeringsfunctionarissen en de Taliban. Hoeveel slachtoffers er precies zijn gevallen, is niet duidelijk.

„Tientallen leden van de vijandelijke strijdkrachten zijn gedood en gewond geraakt bij de aanval”, schreef een woordvoerder van de Taliban in een verklaring. Het Afghaanse ministerie van Defensie bevestigde de aanval, maar stelt dat er slechts één gewonde is gevallen. Een anonieme overheidsfunctionaris zei tegen Reuters minstens achttien lichamen te hebben geborgen.

Bij de aanslag brachten militanten een vrachtwagenbom tot ontploffing in de buurt van het militaire centrum, zei een officier van de inlichtingendienst die de aanslag overleefde tegen Reuters. In het centrum waren ten minste 150 leden van het Afghaanse leger en de inlichtingendienst gestationeerd.

De afgelopen twee maanden hebben de Afghaanse strijdkrachten meerdere zware verliezen geleden bij aanvallen van de Taliban, zei een waakhond van de Amerikaanse regering onlangs in een rapport. In februari ondertekenden de VS en de extremistische organisatie een vredesovereenkomst, waarvan gehoopt werd dat die zou leiden tot een afname van geweld in het door oorlog verscheurde Afghanistan.

Lees hier wat we eerdere schreven over het moeizame vredesproces: Het Afghaans vredesproces in zwaar weer door ruzie tussen president en Taliban