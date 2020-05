Pulitzerprijs voor onderzoek naar veiligheidstest Boeing 737 MAX

Een onderzoek naar de veiligheidstests van Boeing 737 MAX-vliegtuigen heeft maandag een Pulitzerprijs gewonnen. Vier onderzoeksjournalisten van The Seattle Times won de prestigieuze prijs in de categorie National Reporting.

De journalisten onthulden dat er grove fouten waren gemaakt in de veiligheidstests voor het ontwikkelen van het 737 MAX-vliegtuig. Ruim een jaar geleden storten binnen een paar maanden tijd twee vliegtuigen van dit type (van Lion Air en Ethiopian Airlines) neer. Beide ongelukken werden in verband gebracht met fouten in de automatische piloot van het relatief nieuwe vliegtuig.

De prestigieuze Pulitzers werden maandag voor de 104de keer uitgereikt, in 22 categorieën vooral op het gebied van journalistiek, fotografie en literatuur. Ditmaal gebeurde dat door de coronacrisis niet op de gebruikelijke locatie, de faculteit journalistiek van Columbia University in New York, maar via een videoverbinding vanuit de huiskamer van Dana Canedy, journalist en uitreiker van de Pulitzerprijzen. Ook juryoverleggen vonden dit jaar via beeldverbinding plaats.

In de categorie International Reporting hebben twee journalisten van de New York Times een Pulitzer gewonnen voor onderzoek naar hoe het Kremlin invloed probeert te winnen in Afrika. Journalisten Michael Schwirtz and Gaelle Borgia namen Madagaskar als casus. Russische autoriteiten zouden aanwezig zijn geweest tijdens verkiezingen, waar ze „steekpenningen aanboden en desinformatie verspreidden”.

Andere winnaars zijn onder meer persbureau Reuters, dat in de categorie Breaking News Photography won met nieuwsfoto’s van de gewelddadige protesten in Hongkong. De makers van This American Life hebben met een reportage vanaf de Mexicaanse grens voor het eerst in de geschiedenis van de Pulitzers een prijs gewonnen voor een podcast, in de categorie Audio Journalism. Ook Benjamin Moser won een Pulitzer. In de categorie Biography was zijn biografie van Susan Sontag de winnaar.

