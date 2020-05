Onrustig eerste beursjaar voor Beyond Meat

Een koerssprong van meer dan 800 procent voor een maker van vleesloos vlees, binnen drie maanden na het beursdebuut? Alleen de belegger die de afgelopen jaren geen restaurant bezocht, geen krant opensloeg, geen televisie keek en geen documentaire zag, kijkt daarvan op. Zou je zeggen.

Immers: minder of geen vlees is het nieuwe vlees. In ieder geval in het Westen is dat in culinaire kringen al jaren het credo. Blader door een willekeurig trendrapport van een zakenbank en de voorspelde percentuele groei van de markt voor bietburgers en seitankip bestaat uit zeker twee cijfers.

Niet gek dus dat, toen het Amerikaanse Beyond Meat een jaar geleden zijn debuut maakte op ‘techbeurs’ Nasdaq, de koers van zijn aandeel van 25 dollar naar 234 dollar steeg, nog voor augustus.

Toch is het succes van een van ’s werelds grootste producenten van vleesvervangers geenszins een gegeven. Het eerste jaar aan de beurs verliep namelijk bijzonder onrustig. Op de initiële hausse volgden teleurstellende tweedekwartaalcijfers. Die leidden weer tot een trits verkoopadviezen van analisten, wat beleggers er weer toe aanzette hun stukken te dumpen.

De prijs van een aandeel Beyond Meat, halverwege maart: 57 dollar. Nog maar een fractie van wat het in de zomer kostte.

Precies de populariteit van vleesvervangers is wat Beyond Meat tegenzit, zegt analist Mikheil Omanadze van bank BNP Paribas Exane. „De druk van de concurrentie is enorm. Alle grote voedselbedrijven zijn bezig met vleesvervangers. Nestlé. Lidl. Tyson Foods. De beste vegetarische burger maken is een kwestie van zo lang doorgaan tot je de beste smaak en textuur hebt. Uiteindelijk zal de partij met de diepste zakken winnen. Het duurt niet lang voordat Nestlé een betere burger heeft dan Beyond Meat.”

Beyond Meat, met bijna vijfhonderd werknemers, meldde in februari nog een jaaromzet van 297,9 miljoen dollar. Meer dan drie keer zoveel als een jaar eerder. Het verlies bedroeg 12,4 miljoen dollar. Hoewel het de vraag naar vleesvervangers ziet groeien, besteedt Beyond Meat veel geld aan marketing en onderzoek, waardoor het verlies lijdt.

Beleggers waren dan ook niet blij met de cijfers. Alweer ging het aandeel naar beneden om in maart te eindigen op het genoemde dieptepunt.

En toen kwam de omslag. Midden in de coronacrisis is Beyond Meat bezig aan een opmerkelijke opleving. In de Verenigde Staten, waar het 84 procent van zijn omzet genereert, zijn tientallen slachthuizen gesloten vanwege de uitbraak van het coronavirus onder werknemers. De productie van vleesvervangers, waar minder mankracht voor nodig is, draait intussen op volle toeren.

Volgens de Financial Times is in de VS de consumptie van vleesvervangers de laatste weken met 265 procent gestegen. Daar kan de vleesconsumptie qua groei niet aan tippen. In april won het aandeel Beyond Meat 58 procent. Beleggers zijn ervan overtuigd dat de stilvallende vleesproductie goed is voor het Nasdaq-bedrijf

Is dat zo? Volgens Nadia Menkveld, die voor ABN Amro de voedselsector volgt, is dat nog niet zeker. „Er spelen zoveel factoren mee. Als er een recessie komt, verliezen mensen hun baan. Dan ga je niet voor duurdere vleesvervangers kiezen. Aan de andere kant: doordat de horeca dicht is, hebben mensen meer geld over. Dat zou gunstig kunnen uitpakken voor duurdere producten.” Menkveld wil maar zeggen: het kan alle kanten op.

Ongunstig voor Beyond Meat: de helft van zijn omzet komt uit de verkoop aan hotels, restaurants en cafés. Die zijn ook in de VS dicht. Mogelijk verschaffen de eerstekwartaalcijfers, dinsdag, meer duidelijkheid.

