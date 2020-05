‘Kinderen worden straks achtergelaten op het schoolplein’

Neem bijvoorbeeld een gezin met twee kinderen. Een kind mag op donderdag en vrijdag naar school en de naschoolse opvang, de ander is op maandag en dinsdag welkom op het kinderdagverblijf. „Dat betekent dat je alsnog iedere dag een kind thuis hebt, nog steeds niet optimaal kunt werken en ook nog heen en weer moet rijden naar de opvang”, zegt Emmeline Bijlsma, voorzitter van de Brancheorganisatie Kinderopvang.

Bijlsma vreest dat het een rommelig begin wordt als de scholen en kinderopvang maandag 11 mei weer open gaan. „Al direct na de persconferentie over het opengaan van de scholen zagen we het probleem. Een goede samenwerking tussen basisscholen en kinderopvangcentra is noodzakelijk om de eerste stap uit de lockdown goed te laten verlopen. Maar scholen zoeken die samenwerking niet op.”

Bijna de helft van de scholen blijkt geen contact te hebben gezocht met de naschoolse opvang om roosters af te stemmen, ondanks de dringende oproep van minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs, ChristenUnie) en de PO-Raad (koepelorganisatie van basisschoolbesturen). Dat blijkt uit een rondgang van de brancheorganisaties langs 44 kinderopvangcentra, die volgens Branchevereniging Kinderopvang representatief zijn voor de hele sector.

Brancheorganisaties vrezen dat de situatie voor de buitenschoolse opvang (bso’s) onhoudbaar wordt wanneer scholen op 11 mei opengaan zonder de roosters met de opvangcentra te hebben afgestemd. „Sommige bso’s halen kinderen van tien tot vijftien scholen op. Dat is een enorme puzzel van medewerkers, vervoermiddelen en kinderen die overhoop moet worden gegooid,” zegt Bijlsma. „Tegelijkertijd hebben we minder medewerkers, want er zijn mensen ziek. Met weinig informatie vanuit scholen is die puzzel simpelweg niet meer te maken. Dan bestaat het risico dat fouten worden gemaakt en dat kinderen worden achtergelaten op schoolpleinen.” Ook worden niet bij alle scholen de kinderen al na een halve dag opgehaald en naar de bso gebracht; normaalgesproken begint de bso pas na een hele schooldag.

Richtlijnen, geen eisen

In het Tweede Kamerdebat afgelopen woensdag sprak minister Slob zich streng uit: geen afspraken betekent het risico dat er niet voor alle kinderen een plek is op de opvang. Een paar dagen na de persconferentie van 21 april werd vanuit het ministerie van Onderwijs al aangedrongen op hele dagen onderwijs om het heen en weer rijden van ouders te beperken en de opvangcentra de kans te geven goede roosters te maken.

Woensdag benadrukte Slob nogmaals dat scholen in principe de door de PO-Raad en bonden vastgestelde protocollen moeten aanhouden, waarin wordt uitgegaan van volledige dagen onderwijs en geen halve dagen.

Harde eisen wilde Slob echter niet stellen; de protocollen zijn slechts richtlijnen. Hij wil voorkomen dat „van bovenaf een blauwdruk wordt opgelegd” en wil scholen „professionele ruimte geven”. Je moet niet alles vanuit Den Haag willen regelen, blijft zijn verweer. Het lukte de Tweede Kamerleden Rudmer Heerema (VVD) en Peter Kwint (SP) niet om hem tot bindende regels te verleiden. De protocollen blijven niet meer dan een uitgangspunt waarin scholen „bso en ouders moeten meenemen”.

Maar deze vrijheid voor basisscholen zorgt voor frictie tussen scholen en opvangcentra, stellen de brancheorganisaties. „We hebben vorige week al alarm geslagen omdat we zagen dat scholen tegen de richtlijnen in toch halve dagen onderwijs gingen aanbieden,” zegt Gjalt Jellesma van BOink, de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang.

„Het is een substantieel aantal scholen. Zolang hele dagen niet als harde eis wordt gesteld, gaat het alle kanten op. We zijn er erg ongelukkig over: scholen brengen ouders en bso’s in de problemen en gaan voorbij aan de RIVM-richtlijn wat betreft vervoersbewegingen.”

Geen onwil

Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, bestrijdt dat scholen niet goed zouden communiceren. „Het is mijn stellige indruk dat het aantal scholen waar het niet goed loopt maar een klein percentage is.” Ook is het volgens haar „verre van onwil of een gebrek in communicatie. In deze periode krijg je het gewoon even niet geregeld zoals het was.” Den Besten vindt verder dat het „geen pas” geeft dat de brancheorganisaties voor kinderopvang „lelijk spreken” over de scholen. „Dat vind ik niet verstandig, we moeten het met elkaar oplossen.”

De brancheorganisaties wilden uiterlijk een week voor het opengaan van de scholen duidelijkheid en betreuren het dat de PO-Raad geen harde afspraken wil maken. „We adviseren onze leden om uiterlijk een week voor opening zelf afspraken te maken met scholen”, zegt Bijlsma. „Als je dat dan nog niet hebt gedaan kun je bijna niet anders dan terugvallen op je reguliere model – de opvanguren zoals in het contract met de ouders staan vermeld. Op een gegeven moment moet je een keuze maken om ouders duidelijkheid te geven.”

Karin Noorlander ‘Een kind bij school laten staan is geen optie’ Karin Noorlander, Kinderopvang Nederlek (Krimpen aan de Lek): „Met het grootste deel van de scholen hebben we afspraken gemaakt. Ik wil niet zeggen dat het soepel ging. Er waren scholen die voor de vakantie de boel al rond hadden, maar er zijn ook scholen die hun shifts en tijden nog niet bekend hebben gemaakt. Het vervelende is dat wij moeten wachten op de gegevens van de overige scholen, maar omdat het meivakantie is, zijn scholen lastig bereikbaar. „Uiteindelijk gaat het lukken, het zal wel moeten voor 11 mei, maar het is een behoorlijk geregel. Er wordt bijna 24/7 aan gewerkt. Een kind bij school laten staan, is natuurlijk geen optie: als we zien dat het kind niet wordt opgehaald, nemen we het mee en gaan we later wel uitpluizen waar het fout is gegaan.”

Gerjanne Schaap ‘Roostertechnisch is het een drama’ Gerjanne Schaap, Kinderopvang De Kindertuin (Rijssen): „In principe hebben wij alles afgestemd met de basisscholen en gaan we in goed overleg op de reguliere tijden open. Roostertechnisch is het een drama; we hebben tien vestigingen, dus dat is flink puzzelen. Maar ik heb er vertrouwen in dat het goed komt, omdat we met de meeste scholen een goede regeling hebben kunnen treffen. Tegen scholen die een andere koers varen wat tijden betreft, hebben we gezegd dat ze het zelf moeten oplossen. Die vangen de kinderen de overige uren op school op. Het is jammer dat de overheid niet heeft gezegd: overal hele dagen naar school. Dat had het wel makkelijker gemaakt. Scholen hebben nu eigenlijk toch nog de vrijheid en dat maakt het lastig.”

Stefanie Verrijp ‘Ouders zijn dolblij als ze opvang hebben’ Stefanie Verrijp, Kinderopvang Kivido (Oud-Beijerland): „Het is lastig. Sommige scholen overleggen wel, andere helemaal niet. Een aantal scholen schuift het probleem op ons af: ze lijken er van uit te gaan dat wij gewoon klaarstaan zodra de school uit is, maar zo makkelijk gaat dat niet. Vanuit schoolbesturen is gezegd dat informatie over lestijden en -dagen uiterlijk woensdag bij de ouders wordt neergelegd door schooldirecteuren. Dat is voor ons niet werkbaar. Volgens de cao moeten we tien dagen van tevoren inroosteren. Ook worden werkende ouders geconfronteerd met school en opvang op andere dagen dan gebruikelijk. Het is maar de vraag of hen dat lukt. De reactie van het schoolbestuur was: ouders zitten toch thuis te werken, dat moet wel lukken. Maar ook thuis moet gewerkt worden en ouders zijn dolblij als ze opvang hebben.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 5 mei 2020