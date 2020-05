Hof veroordeelt politiemol Mark M. tot vijf jaar cel

Politiemol Mark M. (34) uit Weert is door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vijf jaar. Het hof neemt het de voormalige politierechercheur bijzonder kwalijk dat hij jarenlang op grote schaal vertrouwelijke politie-informatie „schaamteloos heeft gedeeld” met de Limburgse en Brabantse onderwereld.

De opgelegde straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie en de straf die in eerste aanleg werd opgelegd. De corrupte agent werd twee jaar geleden na zijn veroordeling opgesloten in de gevangenis, maar kwam een paar maanden later weer op vrije voeten door een administratieve blunder van het OM. Mark M. woont nu in Oekraïne. Hij volgde de strafzaak via een videoverbinding. Het hof gelastte vandaag zijn onmiddellijke gevangenneming. Het OM zal met de raadsman overleggen of de veroordeelde agent zelf vrijwillig naar Nederland komt of dat Oekraïne om zijn uitlevering zal worden gevraagd.

Geheime informatie

De politiemol trok jarenlang met een USB-stick geheime informatie over politieonderzoeken uit de politiecomputer. Criminelen konden de info bij hem kopen en zelfs een abonnement nemen om periodiek geïnformeerd te worden over de voortgang van onderzoeken. Het hof zegt dat Mark M. vooral onderzoeken naar omvangrijke hennephandel heeft gefrustreerd door zijn corrupte praktijken.

De rechters nemen het de verdachte bijzonder kwalijk dat hij „geen enkele verantwoordelijkheid” neemt voor zijn daden. Hij heeft tijdens de rechtszaken vrijwel geen antwoord gegeven op inhoudelijke vragen. Hij vroeg het hof twee weken geleden om hem geen sancties op te leggen omdat hij zijn leven net weer „op orde” heeft en een „stabiel” gezinsleven in Oekraïne heeft weten op te bouwen.

De raadsman van de veroordeelde agent, Jan-Hein Kuijpers, wilde dat het hof de straf voor zijn cliënt zou matigen omdat de rechercheur door alle publiciteit al bijzonder zou zijn gestraft. Het hof verwerpt die redenering. Mark M. heeft „de media-aandacht over zichzelf afgeroepen”. Dat er veel journalistieke belangstelling voor zijn zaak was, bewijst „hoezeer de rechtsorde is geschokt”. Daar hoeft de verdachte niet ook nog eens van te profiteren.

Dat Mark M. in oktober 2015 – een maand na zijn aanhouding – door de toenmalige korpschef van de Nationale Politie Gerard Bouman werd aangeduid als „de rotste appel sinds tijden” betekent ook geen inbreuk op het eerlijke proces waar hij als verdachte recht op heeft. Het hof vindt de feiten die Mark M. heeft gepleegd zeer ernstig. Met zijn gedrag heeft de man het aanzien van de politie zwaar geschaad.