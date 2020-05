HNT schrapt plannen 2020 en maakt 14 nieuwe voorstellingen

Vanaf 24 juni gaat Het Nationale Theater weer beginnen. Vanaf die dag begint het programma Het Nationale Theater speelt altijd. Na meer dan zeven weken sluiting van de Nederlandse podiumkunstensector komt het Haagse gezelschap zo als eerste met plannen om weer ‘open’ te gaan – zij het op maat van de anderhalvemetersamenleving. Artistiek leider Eric de Vroedt: „We kunnen niet gaan hopen dat het allemaal wel mee zal vallen met deze crisis en gewoon doorgaan met de oude manier van theater maken. We hebben er daarom voor gekozen om alle voorstellingen die we dit kalenderjaar gepland hadden te schrappen, en op die speeldata met dit nieuwe programma te komen.”

Hoe gaat dat eruitzien?

„We gaan met de regisseurs, schrijvers en acteurs die aan het gezelschap verbonden zijn maar liefst veertien nieuwe voorstellingen maken, gebaseerd op bestaand repertoire maar ook met nieuwe teksten. Het worden wendbare producties zodat ze overal en onder alle omstandigheden gespeeld kunnen worden: in eerste instantie met hooguit drie acteurs, zonder decor en met bestaande kostuums uit ons atelier.

We staan door deze crisis echt op nul en dat is verschrikkelijk, maar ook een mogelijkheid om alles opnieuw te bedenken

„Het worden rijkgevulde avonden, waarin waarschijnlijk steeds een voorstelling het hoofdprogramma zal zijn, maar waarin ook ruimte is voor korte scènes en speeches. Het is een levend programma: iedere avond moet verschillend zijn, we blijven er continu mee bezig door er stukken uit te halen en nieuwe stukken toe te voegen. We volgen de RIVM-maatregelen van dat moment strikt op: desnoods spelen we voor maar één toeschouwer, maar we spelen hoe dan ook.”

Dat is nogal een switch: van jarenlange voorbereiding per productie naar een paar weken.

„Ja, deze crisis biedt ons ook de kans om het eens helemaal anders te gaan doen. Alle grote gezelschappen zitten gevangen in een systeem waarin je dingen op erg lange termijn moet bedenken, en dat biedt weinig ruimte om kort op de bal te spelen. In ons nieuwe kunstenplan hadden we al een jaar gepland waarin we dat systeem wilden opblazen: iedere maand een nieuw stuk produceren zonder al te veel voorbereidingstijd. Dat plan halen we nu dus naar voren: een uitdaging voor iedereen binnen het gezelschap om minder voorzichtig te kiezen en meer artistieke risico’s te nemen. We staan door deze crisis echt op nul en dat is verschrikkelijk, maar het is ook een mogelijkheid om alles opnieuw te bedenken.”

Heeft u ook overwogen om juist méér tijd en denkruimte te nemen in deze periode?

De Vroedt: „Jazeker, ik had in eerste instantie sterk het gevoel dat ik een pas op de plaats moest maken. Maar weet je wat het is – ik merk aan iedereen in deze organisatie dat er sterke behoefte is om met zijn allen op een zinvolle manier bezig te zijn, en samen aan de slag te gaan. Ik voel me daar als artistiek leider verantwoordelijk voor. Voor mij persoonlijk is theater maken ook een manier om in verbinding te staan met de wereld, om er grip op te krijgen – ik voel me ontheemd als ik niet met theater bezig ben.”

Het Nationale Theater: hnt.nl