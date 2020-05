‘Het is niet dat we een keuze hebben’

De aankondigingen op en rond het Brussels centraal station laten er geen misverstand over bestaan: sinds maandag is het dragen van mondmaskers er verplicht. Dat vertellen de reclamezuilen in het metrostation, dat melden oranje verlichte letters op een informatiebord aan de bushalte, het staat op een bord midden in de aankomsthal.

En dan zijn er nog de beveiligers die erop toezien dat reizigers zich houden aan de geboden. Tot nu toe gaat het prima, vertelt een van hen: „Iedereen houdt zich braaf aan de regels. Hopelijk blijft dat zo.”

Maandag ging België de eerste fase van de langzame versoepeling van de coronamaatregelen in. Thuiswerken wordt nog altijd aangeraden. Maar bedrijven waarbij dat niet kan en die de afgelopen weken gesloten waren, mogen nu weer opstarten – en dus wordt het langzaam drukker in het openbaar vervoer. Om het veilig te houden, ook als anderhalve meter afstand niet mogelijk is, besloot de Belgische overheid het dragen van mondmaskers in de bus, trein en tram en op stations en bushaltes verplicht te stellen.

Echt druk is het maandagmiddag niet. De bussen en trams zijn grotendeels leeg. De perrons in het metrostation zijn verlaten. In de stationshal is anderhalve meter afstand houden van andere reizigers geen enkel probleem. Voor Santilan Valenzuela was vandaag de eerste keer dat hij naar kantoor ging sinds de lockdown, zegt hij, terwijl hij wacht op zijn trein naar La Louvière. „Hiervoor werkte ik vanuit huis. Ik had verwacht dat het drukker zou zijn vandaag, maar het valt mee.” Zijn mondmasker kocht hij vorig jaar al en dat kwam nu goed uit. „Ik heb gehoord dat het niet makkelijk was om er aan te komen.”

In principe moet elke Belg de komende weken van de overheid een masker ontvangen. Maar voor deze maandag, het beginpunt van de versoepeling, ging dat niet meer lukken, bleek eerder al. Ook twee mannen die verderop staan te wachten, ontvingen nog geen mondmasker. Maar zij hadden geen moeite om er een te vinden. „Ik heb er een van mijn werk gekregen”, vertelt Josué Gunta. „Ik vond er een bij de Carrefour”, vult Abdelkarem El Abbassi aan.

Iedereen lijkt de geboden te volgen. Ook een bedelaar in de hal tussen trein en metro heeft een sjaal voor zijn gezicht gebonden. Toch blijkt het voor sommigen nog even wennen. Een trambestuurder heeft het masker onder zijn neus hangen, een verdwaalde reiziger haalt het masker naar beneden om de weg te vragen. „Het is wel even wennen”, zegt Patricia Ramirez, die vandaag haar werk hervat als schoonmaakster. „Ik moet het ook gebruiken tijdens het werk en dat wordt al snel behoorlijk warm. Zonder zou makkelijker zijn, maar ik begrijp wel dat het beter is zo.”

Dat denkt ook Valenzuela, die voor de zekerheid ook latex handschoenen heeft aangetrokken. „We moeten onszelf en anderen zo goed mogelijk beschermen.” Maar voor Gunta en El Abbassi is het vooral een ‘moetje’. Eerst werden mondmaskers niet aangeraden, nu is het verplicht: „Ik vind het wat onduidelijk allemaal. Maar goed, we hebben toch geen keuze.”

