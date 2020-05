Geen veroordelingen voor Love Parade-ramp Duisburg

De rechtszaak over het dodelijke drama bij dancefestival Love Parade in Duisburg is maandag definitief beëindigd. Na tien jaar komt er geen vonnis: de zaken tegen de laatste drie verdachten worden geseponeerd. Dat schrijven Duitse media maandag. In juli 2010 kwamen 21 festivalgangers om door verdrukking, onder wie een Nederlander.

De rechtbank in Duisburg heeft de zaken geseponeerd vanwege tijdgebrek en omdat de schuld van de verdachten moeilijk vast te stellen is. In juli zou de zaak verjaren, na een termijn van tien jaar. Daarnaast werd de zaak in maart tijdelijk stilgelegd vanwege de coronacrisis, waardoor het onhaalbaar was om tot een vonnis te komen.

Op Love Parade waren bijna 1,5 miljoen mensen afgekomen. Op een bepaald moment kwam een deel van de bezoekers in verdrukking toen er chaos ontstond in een tunnel: de enige ingang naar het festivalterrein. Niet alleen vielen er 21 doden, ook raakten ruim 650 mensen gewond.

Aanvankelijk waren er tien verdachten in de zaak, onder wie organisatoren van het festival en ambtenaren van de West-Duitse stad Duisburg. Hen werd allemaal dood door schuld en ernstige nalatigheid ten laste gelegd. Begin vorig jaar werd de zaak tegen de eerste zeven verdachten geseponeerd, net als nu vanwege tijdgebrek en een dunne bewijslast.

Het proces werd voortgezet met drie verdachten, die weigerden bij seponering een boete van 10.000 euro te betalen. De drie hoopten op vrijspraak of verjaring. De rechtbank zei vorig jaar vooral een collectief falen van meerdere mensen als oorzaak van de ramp te zien. In de zaak werden tot nu toe 184 zittingen gehouden en er werden honderden getuigen gehoord. Er waren in totaal veertig mede-aanklagers, onder wie veel nabestaanden.