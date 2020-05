Een exceptioneel land

Arm Amerika. Meer dan 328 miljoen inwoners en de uiteindelijke strijd bij de naderende presidentsverkiezingen gaat tussen een president die bleekmiddel als medicijn tegen Covid-19 voorstelt en een oud-vicepresident met als enige wapenfeit dat hij niet zijn tegenstander is.

President Trump faalt jammerlijk in zijn aanpak van de corona-uitbraak – de Verenigde Staten tellen de meeste doden en besmettingen wereldwijd. Het doet sommigen zelfs verlangen naar oud-president George Bush jr., die vergeleken met de huidige roerganger in het Witte Huis een baken van rust en stabiliteit lijkt. Nou was Bush niet zo dom en incompetent als vaak gedacht werd, maar het blijft een oorlogsmisdadiger – zoals elke Amerikaanse president sinds 1945, zou Noam Chomsky eraan toevoegen.

Waarom Trump ongeschikt is voor het presidentschap behoeft allang geen uitleg meer. Maar of Joe Biden (77) het hoogste ambt naar behoren kan bekleden, is zeer twijfelachtig. Wie zijn mediaoptredens volgt, ziet een vergeetachtige man die de vragen van journalisten nauwelijks kan bijbenen, vaak niet uit zijn woorden komt en soms bijna lijkt weg te dommelen. En dat moet straks de commander in chief worden die de vrije wereld weer smoel en vertrouwen moet geven.

Nee, de Amerikanen zijn niet te benijden, en de vraag is waarom zoveel mensen genoegen nemen met de armzalige staat van hun instituties. Het land dat socialistische feestdagen als de Dag van de Arbeid en Vrouwendag voortbracht, is nog altijd overgeleverd aan partijen die slechts de belangen van grote bedrijven en de allerrijksten behartigen.

Een van de verklaringen, abusievelijk toegeschreven aan John Steinbeck, luidt dat het socialisme in Amerika nooit is aangeslagen omdat de armen zichzelf niet als proletariaat beschouwden maar als tijdelijk in geldnood verkerende miljonairs. Niet arm maar blut. Wellicht ook de reden waarom Bernie Sanders nooit echt kans maakte op het presidentschap: zijn boodschap sloot niet aan bij de volksreligie, de Amerikaanse droom, die het land zo exceptioneel maakt.

En de Verenigde Staten zijn ook tot op zekere hoogte exceptioneel, maar wel om de verkeerde redenen. Het rijkste land ter wereld kent nog altijd geen universele zorgverzekering. Betaald ouderschapsverlof is een gerucht. Het ‘land of the free’ heeft, op de Seychellen na, het hoogste aantal gevangenen per inwoner. Het land bezit de meeste vuurwapens ter wereld (bijna de helft), met alle gevolgen van dien. Maar hiermee vertel ik niets nieuws.

Het zou ons allemaal weinig schelen als het niet de supermacht van de wereld was. Op China zitten weinigen te wachten. Goed, na Trump kan het alleen maar beter. Hoop je.

