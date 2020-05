Directeur ProDemos Eddy Habben Jansen vertrekt

De directeur van de educatieve Haagse organisatie ProDemos, Eddy Habben Jansen, vertrekt. Dat maakt de organisatie maandag bekend op haar website. De mededeling komt meer dan een jaar nadat een leidinggevende moest opstappen vanwege klachten over seksueel grensoverschrijdend gedrag.

„Na goed overleg tussen de raad van toezicht van ProDemos en de directeur [...] is besloten dat de heer Habben Jansen ProDemos gaat verlaten”, schrijft de organisatie. Of er een relatie is met het misbruikschandaal, zegt ProDemos niet. In de verklaring zegt de raad Habben Jansen „zeer erkentelijk” te zijn „voor alle inspanningen gedurende de afgelopen 29 jaar.”

Sinds een ernstig fietsongeluk was Habben Jansen sinds september al niet meer in functie. Zijn waarnemer Sjef van Gennip zal deze positie voorlopig nog blijven vervullen. In het najaar zal de sollicitatieprocedure voor een nieuwe directeur in gang worden gezet, laat ProDemos weten. ProDemos is een mede door de overheid gefinancierd bezoekerscentrum dat onder andere rondleidingen op het Binnenhof organiseert en de Stemwijzer maakt.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

De NOS bracht vorig jaar aan het licht dat een leidinggevende jarenlang seks afdwong bij jonge mannelijke werknemers. Naar de affaire werd een extern onderzoek uitgevoerd, onder leiding van Tjibbe Joustra. In het onderzoeksrapport stond onder andere dat de organisatie het seksueel grensoverschrijdende gedrag te laat gesignaleerd heeft, dat er geen goed personeelsbeleid gevoerd werd en dat het ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’ niet openstond voor tegenspraak, reflectie of feedback.

Directeur Habben Jansen had in eerste instantie gepoogd de affaire op te lossen middels een intern onderzoek, wat hem op kritiek van Joustra kwam te staan. Habben Jansen zou te nauw betrokken zijn geweest en zich hebben laten leiden door de vrees voor imagoschade. „Het onderzoek was niet gericht op waarheidsvinding, maar bedoeld om te komen tot ontslag.” Ook de raad van toezicht was tekortgeschoten volgens Joustra. Zonder zich goed geïnformeerd te hebben, sprak de raad al over een „buitengewoon zorgvuldige aanpak van de directeur”, schrijft hij. Ook zou pas vijf weken nadat de raad van de misbruikkwestie op de hoogte was gebracht, hierover voor het eerst vergaderd zijn.

Inmiddels gaat het wel beter bij de organisatie: minister Raymond Knops (Binnenlandse Zaken, CDA) cconcludeerde begin januari dat ProDemos „goede stappen” heeft gezet richting een veiliger werkklimaat.

Lees ook: Ongewenst gedrag bij ProDemos te laat gezien, organisatie schiet structureel tekort