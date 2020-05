Dansdagen schrapt live-festival en zoekt digitale vernieuwing

Festival de Nederlandse Dansdagen schrapt in oktober alle liveactiviteiten. Daarmee is het een van de eerste grote theaterevenementen in het najaar die als gevolg van de coronacrisis nu al worden afgelast. Het jaarlijkse festival in Maastricht, dat een overzicht van de Nederlandse dans biedt en waar de Dansprijzen worden uitgereikt, krijgt in 2020 wel een geheel digitale editie.

„Wij gaan ervan uit dat de situatie in oktober niet anders is dan nu”, zegt directeur Ronald Wintjens. „Misschien is de samenleving iets verder geopend, maar het virus zal er nog steeds zijn, terwijl er geen vaccin of medicijn is. Welke veiligheid kunnen wij dan bieden als we mensen naar Maastricht halen?”

Naast het aspect van de volksgezondheid spelen uiteraard ook financiële risico’s en artistieke vraagstukken mee. „Al die dansfilmpjes gaan vervelen, dans is bij uitstek een kunstvorm die live tot zijn kracht komt. Hoe ziet dans eruit in de anderhalvemetersamenleving? Ik kan me er nog geen voorstelling van maken. Alleen solo’s voor een plukje publiek? Het kan, maar economisch kom je er niet verder mee. Ik begrijp dat de overheid nog geen langetermijnperspectief kan bieden. Maar een financiële garantie tot het einde van het jaar zou de sector de tijd geven om na te denken over duurzame oplossingen.”

Virtuele gesprekssessies

Voordat Wintjens het besluit nam, sprak hij met alle betrokkenen van de Nederlandse Dansdagen. „We werden geprezen om onze proactieve houding. Begrip is er dus wel. Maar er is zekerheid nodig.”

De sector heeft daar zelf ook een rol in te spelen, vindt hij. „In het dansveld is het overleg niet groot. Ik heb regelmatig geprobeerd het aan te zwengelen met debatten tijdens de Nederlandse Dansdagen. Deels is dat gelukt, maar vaak bloedt het snel dood. Terwijl je nu ziet hoe belangrijk solidariteit, samenwerking en een sterke brancheorganisatie zijn.”

In mei staan virtuele gesprekssessies met het dansveld gepland. Die moeten tijdens de ‘Digitale Dansdagen’ in oktober tot een breed opgezet debat over de toekomst leiden. Wintjens hoopt dat de grotere instellingen hun slagkracht tijdens deze crisis ook willen inzetten voor de kleinere groepen.

Voor de komende digitale editie worden nieuwe digitale projecten ontwikkeld. Er is ook een gevirtualiseerde versie voorzien van het jaarlijkse Dansmuseum. Dit jaar wordt daarin ‘75 jaar vrijheid’ gerelateerd aan de ontwikkeling van het Nederlandse danslandschap aan de hand van – ironisch toeval – 25 crisismomenten die transformaties brachten. „De coronacrisis zal onvermijdelijk ook verandering brengen. Bovendien valt die samen met de nieuwe subsidietoekenningen van rijk en gemeente. Alles komt nu samen.”