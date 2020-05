Brand bij twee zendmasten Den Haag

Bij twee zendmasten in Den Haag heeft in de nacht van zondag op maandag brand gewoed. Dat melden lokale media en de NOS. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting en of de branden verband houden met complottheorieën over het coronavirus en 5G-netwerken.

De branden werden tussen 01.30 uur en 02.00 uur kort na elkaar gemeld. De eerste mast was bedoeld voor communicatie tussen politie en hulpdiensten. De schade aan die mast is beperkt. De brand zou de communicatie tussen hulpdiensten niet hebben gehinderd. De tweede zendmast was van een particulier bedrijf en bedoeld voor een mobiel netwerk. Aan die mast is de schade groter.

De afgelopen tijd werden bij meer dan twintig zendmasten in het hele land branden gesticht. Op sociale media doen complottheorieën de ronde over een verband tussen 5G-netwerken en de verspreiding van het coronavirus dat Covid-19 veroorzaakt. Daar is echter geen enkel wetenschappelijk bewijs voor. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) waarschuwt voor extremistische acties tegen 5G.

Er zijn tot nu toe drie verdachten opgepakt voor brandstichting bij zendmasten. Volgens de politie kan de impact van brand in een zendmast groot zijn. Zo kan het ervoor zorgen dat het telefoonnetwerk uitvalt, waardoor onder andere hulpdiensten niet meer bereikbaar zijn via 112.