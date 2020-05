Akkoord steun Lufthansa nabij

De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa verwacht binnenkort een akkoord met de Duitse regering over een reddingsplan. De luchtvaartreus, die net als concurrenten zwaar gebukt gaat onder de coronacrisis, heeft goede hoop dat de besprekingen snel kunnen worden afgerond. Dat stellen topman Carsten Spohr en andere bestuursleden in een brief aan het personeel.

De Duitse regering wil in ruil voor een reddingspakket van 10 miljard euro een belang in Lufthansa. Ook zou Berlijn een vetorecht eisen en een plaats in de raad van commissarissen, melden media.

Lufthansa zei eerder weinig heil te zien in omvangrijke overheidsbelangen als onderdeel van noodregelingen om de onderneming door de crisis te helpen. Concernbaas Spohr benadrukte het lastig te vinden als de staat te veel invloed krijgt.

Bij Lufthansa’s dochtermaatschappij Swiss International Air Lines, moeten de kosten op last van de Zwitserse overheid met bijna 20 procent worden verlaagd. Het is een van de voorwaarden die het land stelt voor de toegezegde overheidssteun.

Dat zei Serge Gaillard, directeur van de taskforce voor luchtvaart van het Zwitserse ministerie van Financiën, in een interview met de SonntagsZeitung. Zwitserland schiet Lufthansa te hulp met 1,3 miljard Zwitserse frank (1,2 miljard euro) aan kredietgaranties. Daarnaast zien de Zwitsers erop toe dat Lufthansa de luchthaven in Zürich in stand houdt als een van zijn belangrijke verkeersknooppunten.

Het Duitse Lufthansa waarschuwde eerder deze maand dat de kas leeg dreigt te raken zonder overheidssteun. Onder meer het terugbetalen van vluchten die vanwege de coronapandemie geannuleerd moesten worden, zorgt voor een uitstroom van miljarden euro’s.

In België eist de regering naar verluidt ook harde garanties in ruil voor steun aan Lufthansa-dochter Brussels Airlines. Premier Sophie Wilmès vroeg het concern in een brief om gedetailleerde groeiperspectieven voor Brussels Airlines op luchthaven Zaventem, meldde De Tijd dit weekend. (ANP/Bloomberg)