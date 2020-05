75 jaar vrijheid

Dit jaar herdenken we dat (het noorden van) Nederland 75 jaar geleden door de geallieerden werd bevrijd. Het betekende het einde van de Duitse bezetting die vijf jaar had geduurd. Al sinds 1946 wordt Bevrijdingsdag op 5 mei gevierd in alle dorpen en steden in Nederland, aanvankelijk om de vijf jaar; sinds 1990 is het officieel een nationale feestdag die jaarlijks wordt gevierd. Dodenherdenking en Bevrijdingsdag hebben dit jaar een ander karakter door de coronamaatregelen, maar ook dit jaar zullen we stilstaan bij de vele slachtoffers die vielen tijdens de Tweede Wereldoorlog.