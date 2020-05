Snelle aanpak corona maakt Grieken trots – én digitaal

Vanaf maandag zal de lockdown ter bestrijding van de corona-uitbraak geleidelijk worden opgeheven in Griekenland. De corona-aanpak van het land geldt als een van de meest succesvolle van Europa. De regering nam in een vroeg stadium maatregelen, aangezien de nationale zorgsector kwetsbaar is, en het land veel ouderen heeft.

Griekenland heeft nu relatief weinig gevallen, vergeleken met veel andere Europese landen. In de laatste 24 uur overleden drie mensen aan Covid-19, aldus de autoriteiten zondag, waarmee het totaal aantal doden uitkomt op 143 (106 mannen en 37 vrouwen, gemiddelde leeftijd 74). Er zijn 2.620 bevestigde besmettingen.

„Ik denk niet dat mensen in het buitenland volledig waarderen hoeveel kracht het de gemiddelde Griek geeft om te horen dat zijn/haar land is getransformeerd van het ‘zwarte schaap van Europa’ (een decennium lang onjuist en negatief gestereotypeerd in de buitenlandse pers) in een ‘schoolvoorbeeld van crisismanagement’”, schreef een Griekse journalist op Twitter.

‘Wij Blijven Veilig’

Nadat op 22 maart een lockdown inging onder het motto ‘Wij Blijven Thuis’, wordt de tweede fase van de corona-aanpak aangeduid met ‘Wij Blijven Veilig’. Mensen hoeven niet meer per sms toestemming te vragen om naar buiten te gaan. Ze mogen reizen per auto of taxi, zolang het aantal passagiers beperkt blijft tot twee. En een klein aantal winkels zal opengaan. De rest volgt een week later, en winkelcentra op 1 juni.

In een toespraak benadrukte premier Kyriakos Mitsotakis meermaals hoe belangrijk het is dat mensen regels voor hygiëne en sociale onthouding in acht blijven nemen. Hij zei dat de versoepeling van de maatregelen elke 24 uur tegen het licht zullen worden gehouden, in verband met mogelijke nieuwe uitbraken van het virus.

Faxen moet verleden tijd worden

De corona-epidemie heeft de Griekse overheid er zelfs toe aangezet sneller toe te treden tot het digitale tijdperk. De afgelopen weken heeft de regering de website gov.gr gelanceerd, waar burgers toegang hebben tot overheidsdiensten zonder hun huis uit te hoeven. Mitsotakis noemde de site het „portaal van de nieuwe, digitale staat”. Alles, van verblijfsvergunningen tot doktersvoorschriften, kan voortaan online afgehandeld worden. Faxen moet verleden tijd worden.

Voorstanders zeggen dat dit zal zorgen voor minder bureaucratie en meer transparantie. Van de (destijds) 28 EU-lidstaten stond Griekenland in 2019 op plaats 26 in een ranglijst van digitale publieke diensten, de integratie van digitale technologie en de algemene toegang tot internet. De plannen voor de nieuwe ‘digitale staat’ bestonden al, maar zijn vanwege de coronacrisis maanden eerder ingevoerd.

Economisch herstel bedreigd

Maar de lockdown en andere strikte maatregelen hebben wel een prijs. Want de Griekse economie zal zware averij oplopen, met name vanwege het grote belang van de toerismesector, die zich voorbereidt op een rampzalig seizoen. Bovendien krabbelt het land net op uit een decennialange economische crisis, en het herstel is op veel fronten broos. Volgens de centrale bank krimpt de economie waarschijnlijk met 4 procent, en dat kan in het meest extreme scenario oplopen naar 8 procent.

De toerismesector is hard getroffen door de epidemie. Het aantal passagiers van veerboten daalde met 90 procent, en het aantal binnenlandse en internationale vluchten met 59 procent. De Griekse regering probeert nu te redden wat er te redden valt van het toerismeseizoen. Athene gaat de sector geleidelijk openen vanaf juli. Met 18 miljard euro aan inkomsten was de sector in 2019 goed voor circa 12 procent van het bruto binnenlands product. „Dit gaat geen seizoen zoals andere jaren worden”, erkende de Griekse minister van Toerisme. „Toch is er hoop dat we iets kunnen doen om de toerismesector te heropenen, de toerismestroom weer op gang te brengen, en op die manier een hoop bedrijven steunen: hotels, reisagentschappen.”

