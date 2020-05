Ronald Koeman met hartproblemen opgenomen in ziekenhuis

Ronald Koeman (57) is zondag met hartproblemen opgenomen in het Amsterdamse ziekenhuis AMC. Dat heeft zijn zaakwaarneming aan NRC bevestigd en is ook door de KNVB gecommuniceerd. In Amsterdam is de bondscoach gedotterd. In het ziekenhuis zou hij ook een hartkatheterisatie – een inwendig onderzoek aan het hart en de kransslagaders – hebben ondergaan.

Wat voor problemen Koeman precies aan zijn hart kreeg, is nog niet bekend. De oud-international kreeg zondagmiddag na een fietstocht pijn op de borst en is vanuit zijn woonplaats per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar maakt hij het naar omstandigheden inmiddels alweer goed. Naar verwachting kan Koeman maandag weer naar huis en zal hij niet blijvend last houden.

Koemans werkzaamheden bij de KNVB liggen op het moment nagenoeg stil. Omdat het EK Voetbal in verband met het coronavirus met een jaar is verschoven, staan er voorlopig geen wedstrijden of trainingen van het Nederlands elftal op het programma.