Jan de Jong nieuwe directeur Eredivisie CV

Jan de Jong is de nieuwe directeur van de Eredivisie CV, de belangenorganisatie voor de clubs die actief zijn op het hoogste voetbalniveau in Nederland. Hij volgt op interim-basis Matthijs Manders op, die na een dienstverband van een jaar directeur wordt van Keuken Kampioen Divisie-club NAC Breda. Dat is zondag bekendgemaakt.

De Jong was van 2017 tot en met de zomer van vorig jaar directeur van Feyenoord en werkte daarvoor lange tijd bij de NOS, deels eveneens als directeur. Bij Feyenoord vertrok hij vorig jaar „vanwege een verschil van inzicht met de Raad van Commissarissen”. Volgens ingewijden ging dat conflict om het huidige stadion van de club en de plannen voor een nieuw onderkomen, met de projectnaam Feyenoord City.

Voormalig directeur van ADO Den Haag Matthijs Manders zegt over zijn vertrek bij de Eredivisie CV: „Ik voel mij meer thuis bij de dynamiek van een club met supporters, spelers, sponsoren, bestuurders en gemeente. Dat is een boeiend speelveld waarin ik beter op mijn plaats ben en met in deze tijd nog eens extra grote uitdagingen.”

Jan de Jong lijkt te zijn gestruikeld over Feyenoord City, het nieuwbouwproject dat de clubbelangen overstijgt.