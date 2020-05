‘In een intelligente lockdown flaneer je niet door de winkelstraten’

En wéér was het zaterdagmiddag druk in de Tilburgse winkelstraten. Zo druk dat het gemeentebestuur voor het tweede weekend op rij opriep niet naar het centrum te komen. Burgemeester Theo Weterings zegt dat wordt nagedacht over „nieuwe maatregelen”.

Nu het aantal coronapatiënten op de intensive care blijft dalen en het acute coronagevaar steeds verder lijkt afgewend, is het weer drukker geworden op straat. Vooral in het zuiden, juist waar de meeste mensen ziek werden, was afgelopen weekend veel om de drukte te doen.

In Tilburg waren vooral in de middag tussen 14.00 en 15.30 uur veel mensen in de stad. Wat je normaliter „ook op een zaterdag ziet”, zegt een woordvoerder van de gemeente. In Den Bosch (waar vorige week óók werd opgeroepen niet meer naar het centrum te komen) was het straatbeeld zaterdag ‘rommelig’ en werden dagjesmensen en gezinnen door het Brabants Dagblad gesignaleerd. En vooral in de ‘Duitse Hoek’ van Venlo leek het coronavirus ‘heel ver weg’, schreef De Limburger.

Ook kwamen mensen weer naar de kust. Bij Hoek van Holland werden zondagmiddag de parkeerplaatsen afgesloten. In de Hoofdstraat van Noordwijk verzocht de politie met megafoons het drukke gebied te verlaten.

Ondertussen vragen bestuurders en ondernemers zich af hoe het dan wel moet. Hoe moeten ze de anderhalvemetersamenleving inrichten?

Toch maar naar de IKEA want wie gunt zich niet dat ene uitje?

Dranghekjes en webcam

Het is niet het eerste weekend dat het te druk in de steden werd. Een week geleden, óók op zaterdagmiddag, baarde de drukte in het winkelgebied zelfs de Tilburgse winkeliers zorgen. Samen met de gemeente zijn meer maatregelen genomen. Bij winkels in het centrum werden ‘dranghekjes’ geplaatst. Parkeergarages werden afgesloten als ze voor een derde vol waren. Er kwamen posters, stickers en matrixborden.

De gemeente plaatste een webcam in de binnenstad waarop mensen kunnen zien hoe druk het is.

De ondernemers en de gemeente hebben genoeg „creatieve ideeën”, zegt de woordvoerder van de gemeente Tilburg, „maar het blijft wel lastig communiceren”. Want aan de ene kant zeg je: het is noodzakelijk thuis te blijven. En aan de andere kant gaan steeds meer winkels open [volgende week ook de H&M en Primark, red.] en ben je de straten zo aan het inrichten dat je er anderhalve meter afstand kunt houden. Niet iedereen ziet dat als dezelfde boodschap.”

Over eventueel nieuwe maatregelen wil de Tilburgse burgemeester nog niet zoveel zeggen. „Misschien”, zegt hij, „moeten we de boodschap indringender brengen. We hebben nu matrixborden met ‘boodschappen doen en dan naar huis’ bij de toegangswegen gezet”. Hij denkt dat mensen die er langs rijden wellicht denken: ja, dat is waar, maar nu ben ik al onderweg. De borden komen misschien ook in de winkelstraten.”

We gunnen moeder haar cadeau. Oproep aan de kinderen en vaders is wel zo gespreid mogelijk te kopen. Theo Weterings, burgemeester Tilburg

‘Adviezen beetje gek’

Burgemeester Paul Depla van Breda noemde de adviezen van premier Rutte om thuis te blijven én lokaal inkopen te doen zondag „een beetje gek”. Want, zo vroeg hij zich tegenover Omroep Brabant af, hoe kun je winkelstraten mijden als je je boodschappen lokaal moet doen? Hij stelde voor het devies ‘blijf thuis’ te veranderen in ‘houd afstand’. „Als de samenleving massaal zegt ‘we hebben het gehad met dat thuiszitten’ kun je het als overheid shaken.”

Weterings van Tilburg is het niet met hem eens. „Het is een intelligente lockdown. Denk na. Is dit nodig? Je moet niet gaan ‘funshoppen’.” ‘Funshoppen’ volgens de burgemeester: „Naar het centrum gaan om door de straten te flaneren. Om in de etalages te kijken en warenhuizen in en uit te lopen. Om te kijken of je toch niet wat ziet dat je mogelijk nodig hebt.”

Alleen lijkt de drukte nog niet voorbij. Zondag is het Moederdag. In normale tijden betekent dat de dag van tevoren veel mensen in de stad. „Daar kun je ook de vraag stellen of het noodzakelijk is”, zegt de Tilburgse burgemeester. „Maar we gunnen moeder haar cadeau.” Zijn boodschap herhaalt hij een paar keer: „Oproep aan de kinderen en vaders is wel zo gespreid mogelijk te kopen.”