In Duitsland moet de bal rollen

Aan een voetbal kleeft het nodige vuil. Het ding rolt over gras en grond, er wordt tegenaan geschopt, zweethanden pakken het op. En er kleeft poenerig prestige aan en dat is een lastig te verwijderen goedje.

Een jaar zonder toiletrollen of een jaar zonder voetbal, dat dilemma is voor veel mensen helemaal geen dilemma.

Weg dat strontpapier, laat die bal rollen.

Terwijl Angela Merkel deze weken zo voorzichtig slalomt tussen kennis, veronderstelling en mening – vooral het niet-zeker-weten geeft glans aan haar persconferenties – zitten een paar deuren verder de voetbalbazen met oogkleppen op naar het speelschema van de Bundesliga te kijken.

Want, een competitie zonder einde is geen competitie.

Het liefst zou de Duitse voetbalbond hebben dat nog in mei de bal weer rolt in de stadions. Zonder publiek, met inachtneming van alle veiligheidsinstructies. Dat moet toch lukken?

Nou, niet helemaal, zo bleek afgelopen weekend. Bij het team van FC Köln zijn twee spelers en een fysiotherapeut positief getest op corona. Ze hebben nog geen klachten maar moeten nu twee weken in quarantaine.

Bilger Verstraete is een Belgische voetballer die voor FC Köln speelt. Hij schrok zich rot van het bericht over de drie besmettingen. Hij had intensief met en van de ‘positieven’ in het krachthonk getraind en was net als andere teamleden behandeld door de fysiotherapeut.

Hij vertelde zijn relaas op beeld voor een Belgische krant. Ik zag hem zitten in zijn appartement, met een cap op, aangedaan door het nieuws.

Zijn vriendin heeft hartklachten (ze is spoorslags naar België vertrokken) en dat maakte hem extra nerveus: „Het zou naïef zijn om nu gewoon door te gaan, al is het niet aan mij om te beslissen. (…) Het gaat eerst om onze gezondheid en die van familie. Mijn hoofd staat nu niet naar voetbal.”

Een normale reactie van die jongen. Daar sla je als baas een arm omheen, als het had gemogen.

Maar nee, een dag later moet Verstraete door het stof. FC Köln is niet eens met zijn uitlatingen. Horizontaal, verticaal en kruislings ging er een pleister over zijn lippen. En een mondkapje toe. De voetballer praatte opeens niet meer, hij gaf schriftelijk ‘een verklaring’.

Monddood gemaakt.

Onze Vlaamse vriend was volgens het bericht te emotioneel geweest en had beter contact kunnen zoeken met de clubarts. FC Köln hield zich prima aan de richtlijnen, vond FC Köln.

Voetbal wil o zo graag op alles en iedereen vooruitlopen. Goed, dan zijn alle ogen nu gericht op de Duitse competitie. Het woord is aan de bondsbestuurders en aan Merkel.

Komen er nog meer positieve gevallen naar buiten bij FC Köln of andere clubs? Voetbal is een lijfelijke sport; anderhalve meter afstand houden kan niet in duels. Of is voetbal dan toch gewoon oorlog (dixit Rinus Michels) en staat de club met de meeste slachtoffers straks bovenaan in de eindstand?

Voorlopig ligt FC Köln op kop in het Klassement der Besmettingen.

Wilfried de Jong is schrijver en programmamaker.