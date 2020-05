In Amsterdam gestrande dolfijn terug naar open zee

De dolfijn die zaterdag in het kielzog van een jacht de haven van Amsterdam was ingezwommen, heeft die zondagavond weer verlaten. Het dier is onder begeleiding van stichting SOS Dolfijn voorbij de sluis van IJmuiden geleid.

De tuimelaar met de naam Zafar is door het zeilschip dat hij hier naartoe was gevolgd, verleidt om ook weer rechtsomkeert te maken. Dit nadat een poging om hem zaterdag met een andere boot weg te lokken was mislukt. Andere manieren om het dier richting de Noordzee te leiden vielen ook af. Dolfijnen zijn te wendbaar om te vangen en verdoven was riskant in verband met verdrinkingsgevaar.

Daarop is het zeilschip door een sleepboot naar open zee getrokken, met opnieuw Zafar in het kielzog. Hoewel de dolfijn nog wat rond bleef hangen tussen de pieren en havenmonding van IJmuiden, heeft het dier inmiddels weer vrije doorgang naar de Noordzee.

Waarom de dolfijn het zeilschip naar Amsterdam was gevolgd, is niet duidelijk. Tuimelaars zijn aanhankelijke dieren, maar leven doorgaans in groepsverband. Het was zaak de dolfijn snel terug naar zee te leiden omdat de zoet binnenwater niet goed is voor de huid.