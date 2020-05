Henk Krol stapt op bij 50Plus, richt nieuwe partij op

Partijleider Henk Krol stapt per direct op bij 50Plus, na een slepende interne machtsstrijd die nu definitief tot een scheuring heeft geleid. Krol maakte zijn opstappen zondag bekend in een ‘afscheidsbrief’ aan zijn partijgenoten. Hij beëindigt zijn fractievoorzitterschap van de ouderenpartij in de Tweede Kamer en wil gaan samenwerken met partijgenoot en Tweede Kamerlid Femke Merel van Kooten.

Het duo wil in de Kamer voorlopig verdergaan als de ‘Groep Krol/Van Kooten’ en samen de basis leggen voor een nieuwe politieke partij, zo blijkt uit interne documenten. Die partij moet volgend jaar meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen en draagt als voorlopige werktitel de naam Partij voor de Toekomst. „Wie dat wil en onze achterban serieus neemt, kan zich erbij aansluiten”, aldus Krol in zijn afscheidsbrief.

Het vertrek van Krol is binnen 50Plus ingeslagen als een bom. De fractie wist afgelopen week niet dat Krol al verregaande plannen heeft voor een nieuwe partij, dat er al overeenstemming was over de nieuwe partijnaam, over de registratie ervan in het domeinenregister, over het opzetten van een website en over de vorming van een partijbestuur, dat moet bestaan uit onder meer ex-bestuurders van 50Plus én de echtgenoot van Femke Merel van Kooten, Frank van Kooten, die nu ook haar rechterhand is in de Kamer.

Van Kooten vertrok vorig jaar zomer uit de fractie van de Partij voor de Dieren en opereerde daarna een tijdlang in haar eentje verder als parlementariër. Ze werd begin dit jaar lid van 50Plus, maar bleef wel onafhankelijk Kamerlid.

Toekomst leek rooskleurig

Krol was sinds september 2012, met een korte onderbreking van een jaar, fractievoorzitter van 50Plus en werd vorig jaar december door het congres nog aangewezen als lijsttrekker voor de aanstaande verkiezingen. De toekomst leek rooskleurig, de partij schommelde in de peilingen op tussen de acht en tien zetels en leek onder voorzitterschap van ex-VVD’er Geert Dales de interne cultuur van moddergooien en stammenstrijd achter zich te hebben gelaten.

Maar afgelopen maart brak er opnieuw een revolte binnen de partij uit, gericht tegen Dales, die in 2018 was binnengehaald om puin te ruimen en de partij te moderniseren. Afdelingsbestuurders ageerden tegen plannen van het partijbestuur om, vanwege de coronacrisis, veel meer zaken digitaal af te handelen. Zoals het verkiezingsprogramma en de samenstelling van commissies die zich over de kandidatenlijst voor de verkiezingen moeten gaan buigen.

Toen bleek dat Krol Dales had gevraagd om zichzelf kandidaat te stellen voor de Tweede Kamer, sloeg de vlam in de pan. Afdelingsbestuurders en fractieleden uit Tweede en Eerste Kamer verenigden zich in een campagne om het vertrek van Dales te eisen. Ze wisten zich daarbij gesteund door partijoprichter en ere-voorzitter van 50Plus, Jan Nagel. Lijmpogingen van Krol leverden niets op, behalve nog meer ruzie.

Dales stapte vorige week zondag op, moe gebeukt, naar eigen zeggen, door „een cultuur van anonieme verdachtmakingen, lastercampagnes en dreigbrieven op zijn privé-adres”. Krol, die Dales tot dan toe gesteund had en eerder in een emotionele boodschap de opstandige afdelingsbestuurders had opgeroepen om hun heil bij andere partijen te zoeken, liet sindsdien weten dat hij zich op zijn toekomst ging beraden. De afgelopen dagen had hij veelvuldig overleg met zijn eigen fractie over de vraag of zij nog toekomst met elkaar hadden. Althans, die indruk wekten Kamerleden op Twitter. „In werkelijkheid is er de afgelopen dagen nog geen anderhalf uur met elkaar gesproken”, aldus Krols fractiegenoot Corrie van Brenk zaterdag. Krol, zondag, een dag later in zijn afscheidsbrief: „Vorige maand barstte de bom en werd 50Plus opnieuw een soap. En ging het weer om de ego’s en de te verdelen baantjes.”

No hard feelings

Maar de geluiden die naar buiten kwamen, leken op overeenkomst te duiden. „We moeten proberen eruit te komen”, liet Krol afgelopen week weten. „Om te bekijken hoe we in deze zware tijden onze achterban het best kunnen dienen.” En ook de fractieleden waren optimistisch: „Er zijn no hard feelings richting Henk”, zei Kamerlid en vicefractievoorzitter Corrie van Brenk. „We hebben in de fractie altijd goed samengewerkt.” Van Brenk kreeg afgelopen donderdag van de voltallige fractie, dus inclusief Krol, nog de opdracht mee om met ingrijpende hervormingsvoorstellen te komen, inclusief het scenario waarin Krol behalve fractievoorzitter ook partijvoorzitter zou worden.

Maar in eigen kring had Krol vrijdag zijn knopen al geteld: hij gaat verder met een nieuwe partij. De politieke leiding van de Partij voor de Toekomst komt in handen van Van Kooten en Krol. Zij zijn straks ook de nummers één en twee op de kandidatenlijst. Rekrutering voor het partijkader en de verdere kieslijst gebeurt onder leden van 50Plus en de Partij voor de Dieren. Nieuw talent op de huidige kandidatenlijst van 50Plus, veelal binnengehaald door Dales en Krol, is inmiddels benaderd met het nieuws over de nieuwe partij en de vraag of ze willen overstappen en zich opnieuw willen kandideren.

Er is zelfs al een door Krol en Van Kooten ondertekend politiek ‘basisprogramma’, onder de kop: „De mens kan veel, de natuur kan alles”. Nog geen politiek programma, zo wordt daarin gesteld, want alles is in deze tijd nog „onzeker. In de post-coroniaanse wereld zullen veel bakens zijn én worden verzet”.

Krol laat 50Plus ontredderd achter. Het duurt nog maanden voordat een nieuw bestuur aantreedt. Personeel op het partijkantoor is volgens het waarnemend bestuur bijna fulltime bezig met het verwerken van opzeggingen van ontevreden leden. En de reeks aan onbetaalde rekeningen voor juridische procedures, externe adviezen over royementen en het uitschrijven van digitale verkiezingen voor een nieuw bestuur, stapelen zich op.

Daarbij gaat het om vele tienduizenden euro’s, zo blijkt uit een interne notitie. Bovendien wil Dales nog afrekenen met de criticasters van de afgelopen maanden, de partijgenoten die onder meer verantwoordelijk waren voor de hetzes en anonieme lastercampagnes, zo blijkt uit een brief aan de afdelingsvoorzitters: „Ik acht het dringend geboden, met alle mogelijke en denkbare juridische middelen, de betrokken partijleden in persoon aansprakelijk te stellen voor alle aangerichte schade.”