Groningse flat nog ontruimd na ontploffing en vondst explosieven

De politie doet zondag opnieuw onderzoek in een flat waar zich vrijdag een ontploffing voordeed en zaterdag nog meer explosieve stof werd gevonden. De woning moet bij daglicht nog eens doorzocht worden om te controleren of alle gevaarlijke stoffen nu zijn weggevoerd. Zo lang niet zeker is dat de situatie veilig is, mogen omwonenden niet terug naar huis. Om wat voor explosieve stof het gaat, is onduidelijk.

De tuin voor de flat ligt bezaaid met puin van de gevel die is weggeslagen. De woning is zwaar beschadigd en twee bewoners raakten gewond. Zij werden door de politie aangehouden en vastgezet op het bureau. Omdat de politie vreesde dat er in de flat nog meer gevaarlijke stoffen zouden liggen, werd de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) erbij gehaald. Die haalde zaterdagnacht nog meer explosieven naar buiten. Details over de stoffen of de bewoners zijn nog niet bekendgemaakt.

Terwijl in de ontplofte woning onderzoek werd gedaan, konden zo’n vijftig omwonenden niet thuis slapen - ze mochten enkel het gebouw nog in om onder begeleiding „medicijnen en/of huisdieren” op te halen, aldus de politie. Als bij daglicht is gebleken dat nu wel alle explosieven zijn verwijderd, kunnen de omwonenden weer naar huis.