Filmmaker die Egyptische president bespotte in cel overleden

De 24-jarige Egyptische filmmaker Shady Habash, die twee jaar geleden gevangen werd gezet omdat hij meewerkte aan een videoclip waarin de spot werd gedreven met president Abdel-Fattah al-Sisi, is dit weekend overleden in een zwaarbeveiligd gevangeniscomplex in de hoofdstad Caïro. Dat hebben zijn advocaten tegen de zender Al Jazeera gezegd. Habash zat sinds 2018 vast zonder proces.

De doodsoorzaak is vooralsnog onbekend. Volgens zijn advocaat was de gezondheid van Habash „de afgelopen dagen verslechterd”. Hij zou kort opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis, waarna hij weer was teruggebracht naar de gevangenis.

De filmmaker regisseerde een video van de Egyptische zanger Ramy Essam, die vooral bekend is geworden van zijn optredens op het Tahrirplein tijdens de revolutie van 2011. Het nummer uit 2018, Balaha, een spottende bijnaam voor de president, was een tirade tegen Sisi. Essam, die zelf al jaren in Zweden woont, schreef in een bericht op Facebook: „Shady was de vriendelijkste en dapperste van iedereen. Hij heeft nooit iemand pijn gedaan.”

De afgelopen jaren werden tientallen prominente activisten, bloggers, academici en politici opgepakt nadat ze kritiek hadden op de president. Zo werd in 2015 een student veroordeeld tot drie jaar cel omdat hij een afbeelding van Sisi gefotoshopt met Mickey Mouse-oren op Facebook had geplaatst. Vorig jaar werden de Egyptische rockmuzikanten Jimi Elgohary en Rami Sidky opgepakt toen ze net waren aangekomen in Egypte voor een optreden. Zij werden in verband gebracht met Essam.