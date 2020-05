Meer dan 100.000 bevestigde coronabesmettingen in Brazilië

Suriname verklaart zich helemaal coronavrij

Suriname zegt momenteel helemaal vrij te zijn van het coronavirus. Op 31 maart werd het tiende en laatste geval vastgesteld en de laatste patiënt bleek bij de laatste twee testen negatief, verklaart het Nationaal Informatie Instituut. Er is in Suriname slechts een persoon overleden aan de gevolgen van het virus.

Toch zijn de Surinaamse autoriteiten nog altijd bang voor nieuwe gevallen en daarom blijven de scholen voorlopig nog gesloten en blijft er tot en met in elk geval 10 mei een avondklok gelden van 20 tot 6 uur.

Ook zijn er verspreid over het land twintig checkpoints ingesteld waar mensen ondervraagd worden over hun reisgeschiedenis en hun temperatuur gecontroleerd kan worden. Verder mag niemand zich begeven op de grensrivieren met Frans Guyana in het oosten en Guyana in het westen, waar meer besmettingen zijn vastgesteld.

Suriname stelt dat het snel treffen van maatregelen en het sluiten van het luchtruim ervoor heeft gezorgd dat het aantal besmettingen tot tien beperkt is gebleven.