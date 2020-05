50Plus-politici: Krol eindigt als zetelrover

Als het aan de overblijvende Eerste en Tweede Kamerleden van 50Plus ligt, wordt Martin van Rooijen de nieuwe leider van de partij. Tot er een nieuwe leider is, wordt Corrie van Brenk fractievoorzitter in de Tweede Kamer, maakten zij zondag enkele uren na het vertrek van Henk Krol bekend in een persverklaring. De vijf politici noemden Krol een „zetelrover”.

50Plus kwam zondagochtend zonder politieke leider te zitten toen Henk Krol bekendmaakte een eigen partij op te richten, samen met Kamerlid en oud-Partij voor de Dieren-politica Femke Merel van Kooten. Dat besluit volgde na een periode van geruzie tussen 50Plus-politici uit zowel de landelijke als provinciale politiek en een aantal bestuursleden, met name voorzitter Geert Dales. De vijf politici verweten Dales zondag slecht leiding gegeven te hebben aan de partij, en zeggen dat Krol met hem samenspande en te weinig deed om zijn andere partijgenoten te steunen.

‘Geëindigd als zetelrover’

Het voorzitterschap van Geert Dales was „geen succes”, stellen Tweede Kamerleden Corrie van Brenk, Léonie Sazias en Gerrit Jan van Otterloo samen met senatoren Martine Baay en Martin van Rooijen in een verklaring. Hij zou debet zijn aan allerlei interne conflicten en onder zijn bestuur daalde het aantal leden van de partij. „Op geen enkele manier werd het partijbelang nog gediend”, schrijven de vijf. In plaats daarvan zou Dales (al dan niet met Krol) aan de stoelpoten van 50Plus-politici hebben gezaagd en zou Krol geprobeerd hebben Dales de kandidatenlijst op te rommelen. „Hij weigerde hierover met zijn fractie te vergaderen, schiep hiermee een onwerkbare situatie en eindigde vandaag als zetelrover.”

Henk Krol, die als lijsttrekker bij de verkiezingen in 2017 ruim 230.000 stemmen kreeg, maakte zijn vertrek bekend in een brief aan zijn partijgenoten. „Wie dat wil en onze achterban serieus neemt, kan zich erbij aansluiten”, schreef hij. De resterende Eerste en Tweede Kamerleden beschouwen Van Rooijen als een goede opvolger voor Krol. Hij weet veel van pensioenen, staat in goed aanzien „binnen en buiten de partij” en „zal zeker het gezicht bepalen” van 50Plus, aldus de politici.

Eerder zondag liet Geert Dales in een verklaring weten dat zijn kandidatuur voor het Tweede Kamerlidmaatschap namens 50Plus „uiteraard van de baan” is. Hij zag het vertrek van Krol al aankomen („Wij hadden en hebben dagelijks contact”), en wenste hem en Van Kooten „alle succes”. Zodra de leden van 50Plus een nieuwe voorzitter hebben gekozen, zegt hij zijn lidmaatschap op, zo kondigde hij aan. Of hij zich vervolgens ook bij de nieuwe partij zal aansluiten, liet hij in het midden. Hij zei zijn belofte aan zijn echtgenoot te gaan nakomen om „voor altijd het zonnetje in huis te zijn, onder welke omstandigheden en met welke bezigheden dan ook”.