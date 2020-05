29-jarige man komt om bij liquidatie in Amsterdam-Oost

In Amsterdam-Oost is in de nacht van zaterdag op zondag een 29-jarige man omgekomen toen hij beschoten werd. Het gaat om een afrekening in het criminele circuit, het slachtoffer was Omar E. Dat bevestigt zijn advocaat zondagmiddag.

Het incident deed zich rond 03.30 uur voor, op de hoek van de Panamalaan en de Borneolaan. Na de schietpartij werd een eindje verderop een brandende BMW aangetroffen, volgens de politie. Dat was waarschijnlijk de vluchtauto. Er werd ter plekke onderzoek uitgevoerd door de recherche; er is voor zover bekend nog geen arrestatie verricht.

Omar E. uit De Pijp stond in de Amsterdamse onderwereld bekend als ‘Centjes’, omdat hij tegen betaling voor veel klussen kon worden ingeschakeld. Hij kwam meermaals in aanraking met politie en justitie: zo is hij veroordeeld tot celstraffen voor de diefstal van een auto bij een verhuurbedrijf en verboden vuurwapenbezit. In januari werd hij vrijgesproken van twee plofkraken in Duitsland.

Volgens de krant Het Parool zouden eerder al aanslagen op E. zijn gepleegd. Hij zou in het milieu verantwoordelijk worden gehouden op aanslagen op horecagelegenheden, die daarna moesten sluiten.