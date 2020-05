YallahHollandaya

De Turkse opperimam Ali Erbas greep het begin van de ramadan aan om homoseksualiteit tot het ‘vervloekte kwaad’ te bestempelen. Zo’n frontale aanval op de lhbti-gemeenschap door de hoogste religieuze autoriteit kwam in Turkije nog niet eerder voor, aldus verslaggever Rob Vreeken in de Volkskrant. Erbas is voorzitter van het departement van Religieuze Zaken Diyanet, in Nederland vertegenwoordigd met honderdvijftig moskeeën. Maar de lange arm van Ankara reikt verder, bijvoorbeeld via tal van schimmige socioculturele Turks-Nederlandse stichtingen, vaak een dekmantel voor de extreem-rechtse en ultranationalistische Grijze Wolven. De vrijdagpreken uit Ankara worden tegenwoordig niet meer woordelijk in de Nederlandse moskeeën herhaald, maar het Turkse hoofdkantoor stuurt nog altijd dwingende aanwijzingen naar de buitenlandse vestigingen.

In Nederland haastte Ömer Altay, voorzitter van de Turks-Islamitische Culturele Federatie, zich te zeggen dat het taboe op sodomie in alle wereldgodsdiensten voorkomt. De preek van Erbas moesten we verstaan ‘als de Nashvilleverklaring, meer niet’. Handige jongen, die Altay. Kritiek op islamitisch fundamentalisme onmiddellijk weerleggen met christelijk fundamentalisme. Onze intolerantie tegenover uw tolerantie, de eeuwige jij-bak. Diyanet-SGP, Staphorst-Ankara, welk verschil? Nou, bijvoorbeeld dat in tegenstelling tot Turkije hier kerk en staat gescheiden zijn. Meteen na de preek blafte Erdogan dat de uitspraken van Erbas ‘helemaal waar’ waren, en dat een aanval op de imam een aanval op de staat was. Ander verschilletje: dat na de preek Turkse homo’s via sociale media met de dood werden bedreigd.

De fundamentalistische aanval op de homogemeenschap lijkt een afleidingsmanoeuvre van de religieuze autoriteit, aangezien de wereldse autoriteit opzichtig faalt in de coronacrisis en de verspreidingssnelheid van het virus tot de hoogste ter wereld behoort.

Na de preek van Erbas lanceerden zijn voorstanders op Twitter de hashtag #YallahHollandaya, Ga naar Nederland. Goed te horen dat we in elk geval in het buitenland nog met tolerantie worden geassocieerd. Hier weten we inmiddels beter.

HP/De Tijd publiceerde deze week tal van homofobe, ultranationalistische uitlatingen van de Baudet-jeugd, die opvallend overeenkomen met die van een Turkse imam. In JFVD-appgroepen voelden de jongeren zich vrij om antisemitische, racistische en nationaal-socialistische denkbeelden met elkaar te delen. Het Horst Wessellied klonk weer eens, blank superioriteitsdenken en geweld jegens immigranten werden verheerlijkt. Het waren niet alleen gewone leden, aldus de anonieme briefschrijvers van Forum die aan de bel trokken bij het hoofdbestuur, maar ook leden met ondersteunende en bestuursfuncties, ‘die in nauw contact staan met het landelijk bestuur van de JFVD’. De klokkenluiders maakten Baudets favoriete verdedigingslinie alvast onklaar door te schrijven: ‘Dit is geen ironie. Dit is walgelijk en onacceptabel.’

Drie leden werden geroyeerd, het stabiele genie zelf zweeg over de onthulling. Wel zei hij daags na de Zembla-uitzending van 16 april in een filmpje nooit meer te zullen reageren op appberichten uit het verleden. Wat in het verborgene werd gezegd, ‘in de context van een tijd, een vergadering of een etentje en bedoeld voor besloten kring’, had verborgen moeten blijven en mag niet tot zijn gedachtengoed worden gerekend. Uit zijn zwijgen over de onthulling in HP/De Tijd mogen we opmaken dat dit ook geldt voor de rabiaat fascistoïde appberichten van zijn jeugdleden, sommige van een paar jaar geleden.

Tot Baudets geopenbaarde denken mag nog wel de tweet van deze week worden gerekend waarin hij de Joods-Amerikaanse journalist Anne Applebaum een ‘ultraglobalist’ noemt. George Soros wordt vaak een ultraglobalist genoemd, en toen onlangs Witte Huis-adviseur Gary Cohn werd ontslagen, zwaaide Trump hem uit met de woorden ‘ik mag hem graag, al is hij dan een globalist’. Een schril hondenfluitje voor antisemieten kortom, want globalist en ultraglobist zijn niets anders dan synoniemen voor ‘Jood’, zij die volgens Hitler ‘overal en nergens thuis zijn’, en ‘de enige mensen die je werkelijk ‘internationale elementen’ zou kunnen noemen’.

Dat idioom echoot na bij Baudet, en daarom klinkt bij zijn jeugdleden het Horst Wessellied.

Tommy Wieringa schrijft elke week een column op deze plaats.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 2 mei 2020