Tuimelaar zwemt mee met zeilschip naar Amsterdam

Amsterdam heeft dit weekend onverwachts bezoek gekregen: een tuimelaar. De dolfijn zwom zaterdagochtend met een zeilschip mee door de sluizen van IJmuiden en eindigde via het Noordzeekanaal in de hoofdstad. De stichting SOS Dolfijn spreekt van een „zorgelijke situatie” en probeert het zoogdier terug naar zee te begeleiden.

De bemanning van het zeilschip deed melding van de dolfijn in de Amsterdamse haven en zegt dat het dier al meerdere dagen met de boot meezwom. Beeldmateriaal wijst volgens SOS Dolfijn uit dat het gaat om een dier dat ‘Zafar’ genoemd wordt en vaker in de buurt van schepen wordt gezien voor de kust van Frankrijk. In 2018 zou de tuimelaar ook contact hebben gezocht met zwemmers in een Franse haven.

Het lukt walvisachtigen vaker om mee te schutten in een sluis en in de Nederlandse binnenwateren terecht te gekomen. Zo zwom in 2016 nog een bruinvis rond in Noord-Holland. Maar „een tuimelaardolfijn in Amsterdam hebben we naar mijn weten nog nooit gehad”, reageert een woordvoerder van SOS Dolfijn. De stichting zegt jaarlijks zo’n dertig meldingen te krijgen van walvisachtigen in nood. Vaak gaat dat om dieren die op het strand liggen, maar soms ook om dolfijnen zoals Zafar die een verkeerde afslag hebben genomen.

Huidproblemen

De volwassen tuimelaar lijkt nog gezond te zijn en verkeert dus niet direct in gevaar. Wel maakt stichting Dolfijn zich zorgen: dolfijnen leven normaal in zout zeewater en kunnen in het brak tot zoete water huidproblemen krijgen. Bovendien is het de vraag of de dolfijn genoeg voedsel kan vinden in de Amsterdamse wateren. Normaal gesproken leven tuimelaars in groepen. Waarom ‘Zafar’ alleen besloot mee te zwemmen met het zeilschip, is niet duidelijk.

Momenteel kijkt de stichting naar „alle mogelijke scenario’s” om het dier naar de Noordzee te helpen. Zaterdagmiddag werd al geprobeerd om de dolfijn met een boot terug te lokken naar de sluizen, maar dat mislukte. Het dier vangen is ook niet makkelijk. Het zwemgebied voor de dolfijn is daarvoor te groot. Sedatiemiddelen lijken ook geen optie omdat het dier dan kan verdrinken. SOS Dolfijn „houdt de dolfijn nauwlettend in de gaten” en hoopt dat ‘Zafar’ zelf de haven uitzwemt.

Bekijk beelden van de tuimelaar in Amsterdam: