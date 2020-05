Rechter wijst eis gelijke betaling af van Amerikaanse voetbalvrouwen

Een federale rechter in de Amerikaanse staat Californië heeft vrijdag de eis om gelijke betaling afgewezen van het nationale voetbalelftal voor vrouwen. Dat melden internationale persbureaus. Het vrouwenelftal wordt volgens de rechter wel gediscrimineerd als het aankomt op werkomstandigheden.

De vrouwen spanden vorig jaar een rechtszaak aan tegen de Amerikaanse voetbalbond omdat ze ontevreden waren over wat ze betaald kregen in vergelijking met hun mannelijke collega’s. De rechter schrijft vrijdag in zijn oordeel dat het vrouwenelftal in eerdere onderhandelingen met de bond zelf gekozen heeft om op een andere manier betaald te krijgen dan het mannenelftal.

Zo gaven de vrouwen in plaats van hogere bonussen de voorkeur aan andere baten, zoals meer spelers in het elftal en een hoger basissalaris. Het vrouwenelftal kan daarom niet achteraf stellen dat ze meer betaald hadden gekregen als ze voor dezelfde manier van betalen als de mannen had gekozen, vindt de rechter. Bovendien kregen de Amerikaanse voetbalsters volgens hem zelfs meer betaald dan hun mannelijke collega’s in de periode waar de rechtszaak over gaat.

‘Geschokt’

Als het aankomt op trainingsfaciliteiten, accommodaties en reisomstandigheden acht de rechter de claim van ongelijke behandeling wel gegrond. De rechtszaak over die eisen mag doorgaan en zal plaatsvinden in juni. Het Amerikaanse voetbalelftal voor vrouwen heeft al aangekondigd tegen het oordeel van de rechter in beroep te gaan. „We zijn geschokt en teleurgesteld”, zegt het in een verklaring.

De Amerikaanse vrouwen vormen het succesvolste nationale vrouwenelftal ter wereld. In 2019 wonnen zij hun vierde wereldkampioenschap, toen ze Nederland met 2-0 versloegen in de finale van het WK in Frankrijk. De Amerikaanse mannen zijn beduidend minder succesvol en kwamen op een WK nooit verder dan een kwartfinale.